Минск обеспокоился агрессивными учениями НАТО

Минобороны Белоруссии обеспокоенно наступательным характером учений НАТО с отработкой силового реагирования на кризисы на постсоветском пространстве, заявил начальник генштаба вооруженных сил – первый замминистра обороны Олег Белоконев.

«Анализ и содержание наиболее крупных из них (учений), таких как «Анаконда-2018» и Dragon-2019, свидетельствуют о продолжающейся в НАТО проработке вариантов, к сожалению, силового реагирования на кризисы и конфликты, которые могут возникнуть на постсоветском пространстве... При этом в направленности их основных мероприятий подготовки войск имеет место смещение акцента от оборонительных и специальных действий к оборонительным и наступательным. Вот это уже нас не может нас не беспокоить», – передает РИА «Новости» слова Белоконева.

Он добавил, что в ходе подобных мероприятий решаются вопросы применения войск в непосредственной близости от границ Союзного государства Белоруссии и России.

«А содержание некоторых решаемых на них задач – проведение именно наступательных действий», – сказал Белоконев.

Напомним, в апреле президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости укрепления вооруженных сил страны в условиях активизации НАТО и США в соседних странах.

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