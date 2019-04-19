Лукашенко захотел усилить ВС Белоруссии из-за НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости укрепления вооруженных сил страны в условиях активизации НАТО и США в соседних странах.

«Нас не может не беспокоить усиление военных сил НАТО и США в соседнем государстве (Польша), это реалии, которые требуют укрепления боевой мощи вооруженных сил Белоруссии», – цитирует ТАСС Лукашенко.

Он также отметил, что намерение США выйти из ДРСМД грозит непредсказуемыми последствиями, поскольку «ломаются» глобальные способы сдерживания агрессоров.

Кроме того, Лукашенко предлагает представителям ОБСЕ посодействовать устранению конфликта на Украине.

«Разве нормально – в Европе не просто конфликт, а война идет. Мы на уровне Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), на уровне глав государств собраться не можем. Кому-то это невыгодно. Кому - сами можете догадаться. И все страдают в СМИ, и воюют в телевизоре, страдают, что надо войну прекратить. Так давайте собираться и прекращать эти войны», – отметил Лукашенко.

Ранее в России объяснили, почему Лукашенко вычеркнул Украину из ответственных за славянский мир.

Напомним, многонациональные морские учения «Морской щит – 2019», в которых задействованы силы стран-членов НАТО и Украины, проходили в Черном море с 5 по 13 апреля.

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