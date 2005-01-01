В России объяснили, почему Лукашенко вычеркнул Украину из ответственных за славянский мир

«Александр Лукашенко, который постоянно проявлял сдержанность в отношении Украины, в итоге понял, что Украина ведет к расколу всего славянского мира», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Россия и Белоруссия остались вдвоем ответственными за славянскую цивилизацию.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров объяснил, почему президент Белоруссии Александр Лукашенко вычеркнул Украину из ответственных за славянский мир, в то время как в Киеве себя считают прародителями России и Белоруссии.

«Все, что можно предать, власти Украины предали. Они предали православную церковь после того, как получили томос и внесли огромный раскол во все православие. Наказание людей за использование русского языка – это тоже предательство», – сказал Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что сейчас все мысли Украины сосредоточены на Западе и желании вступить в НАТО.

«Они считают, что Россия им чужая, но Климкин думает, что Украина прародитель России и Белорусии, хотя он путает Киевскую Русь с Украиной. А это разные понятия. Александр Лукашенко, который постоянно проявлял сдержанность в отношении Украины, в итоге понял, что Украина ведет к расколу всего славянского мира», – подчеркнул Джабаров.

Что касается слов Лукашенко о том, что «перед Минском и Москвой стоит «святая» задача – сохранить отношения между странами», то Джабаров подчеркнул, что смысл этих слов не в придании «божественного смысла».

«Налицо попытки внести раскол между всем славянским миром, особенно между Россией и Белоруссией. Всем очень хочется, чтобы Россия поссорилась с Белоруссией, но Александр Григорьевич правильно понимает свою задачу и это можно только приветствовать. Россия тоже за братские отношения с Белоруссией. Мы, кстати, за братские отношения с украинским народом и считаем его братским. Порошенко и его клика – это еще не вся Украина. Надеюсь, что рано или поздно на Украине настанет прозрение и к власти придут люди, которые понимают, что нельзя рушить то, что создавалось столетиями», – подытожил Владимир Джабаров.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент республики Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности и СМИ заявил, что Россия и Белоруссия остались вдвоем ответственными за славянский мир, славянскую цивилизацию. «Нам необходимо быть вместе», – сказал Лукашенко.

По его словам, перед Минском и Москвой стоит «святая» задача –сохранить отношения между странами. «Слава богу, в России начали волноваться, наконец-то озаботились Союзным государством. С чего бы это? Ведь уже десятилетия прошли с той поры, когда начали курс на единение», – заявил глава Белоруссии, добавив, что его страна никогда не была и не будет нахлебником России.