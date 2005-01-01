Лукашенко назвал двух ответственных за славянский мир

Россия и Белоруссия остались вдвоем ответственными за славянский мир, славянскую цивилизацию, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности и СМИ.

«Нам необходимо быть вместе», – заявил Лукашенко, передает БелТА.

При этом он заявил, что белорусы хоть и хотят быть вместе с Россией, но желают «жить в своей квартире», и этим путем надо двигаться.

«Мы остались вдвоем… Мы с вами отвечаем за этот славянский мир, славянскую цивилизацию. Если это загубим, нашим детям будет тяжело», – сказал Лукашенко. По его словам, перед Минском и Москвой стоит «святая» задача — сохранить отношения между странами. «Слава богу, в России начали волноваться, наконец-то озаботились Союзным государством. С чего бы это? Ведь уже десятилетия прошли с той поры, когда начали курс на единение», – заявил глава Белоруссии, передает РИА «Новости».

В то же время белорусский президент заявил, что его страна никогда не была и не будет нахлебником России. «Прекратите нас обвинять в нахлебничестве. Мы у вас никогда не были нахлебниками и не будем. Когда народ это слышит, особенно я, самолюбивый человек, мне не хочется никаких союзов», – заявил Лукашенко.

Кроме того, президент Белоруссии заявил, что у России нет намерений поглотить республику. «Никаких замашек со стороны, по крайней мере, президента России, что Белоруссию надо инкорпорировать или включить в состав России, я ни разу не слышал, даже настроения такого не было. Нет никаких намерений у огромной страны поглотить Белоруссию», – сказал Лукашенко.

Он также заявил, что Минск не против создания общей валюты с Россией. «Мы за. Конечно, это будет рубль, у вас (в России) рубль, и у нас рубль. Это не будет ни российский, ни белорусский рубль. Это будет наш общий рубль», – сказал он, передает ТАСС.

При этом белорусский президент считает, что не важно, где будет находиться эмиссионный центр. «Не важно, где он будет, пусть будет в Питере – родина президента России, мой любимый город. Пусть там будет», – сказал Лукашенко.

В феврале Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия – основные союзники, которые всегда будут вместе, «сколько бы ни ругались, ни спорили». Также Лукашенко заявил, что Минск вместе с Москвой будет думать об ответных мерах, если США разместят ракеты средней и меньшей дальности в Европе.