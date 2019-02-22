Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия всегда будут вместе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия для Белоруссии – основные союзники, которые всегда будут вместе, «сколько бы ни ругались, ни спорили».

Данное заявление Лукашенко сделал в пятницу на встрече с курсантами, слушателями и профессорско-преподавательским составом Военной академии Белоруссии.

«Это (Россия) наш основной союзник. Мы всегда будем вместе, сколько бы мы ни ругались, ни спорили», – цитирует президента БелТА.

Лукашенко также отметил, что в отношениях двух стран был период, когда возникали сложности и в сфере военного образования: белорусских военнослужащих, обучавшихся в России, приравнивали к иностранным специалистам. Было это еще на заре создания Военной академии Белоруссии, однако вскоре эти вопросы были решены.

Также Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск вместе с Москвой будет думать об ответных мерах, если США разместят ракеты средней и меньшей дальности в Европе.