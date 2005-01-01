Климкин заявил о происхождении России и Белоруссии от Украины

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал статью для португальского издания Observador, в котором заявил, что Россия и Белоруссия якобы произошли от Украины, а Киев спас Европу от «вторжения Османской империи».

В своей статье для издания Observador Климкин называет Украину «наследницей Киевской Руси», а появление России и Белоруссии объясняет отделением от Киевской Руси. Кроме того, по его словам, Украина на протяжении всей истории играла «важнейшую роль в формировании Европы и ее ценностей», а принятие в 988 году в Киевской Руси христианства, по мнению Климкина, предопределило европейскую судьбу Украины.

Министр выразил мнение, что Украина всегда была европейской нацией, потому что менталитет украинцев полностью соответствует ценностям европейцев. Киевская Русь, которую Климкин отождествляет с Украиной, по мнению министра, дала толчок развитию христианства по всему миру.

Некое государство «Украина-Русь», по словам Климкина многое дала Церкви, Европе и всему миру. «После крещения в Киеве христианство начало распространяться на оставшиеся восточнославянские племена к северу и востоку от Киевской Руси, где несколько столетий спустя возникли современная Белоруссия и Россия. В итоге христианская религия распространилась на огромной территории от Карпат до Камчатки», – пишет министр.

Кроме того, Климкин уверен, что именно Киевская Русь спасла Европу от татаро-монгольского нашествия и «вторжения в Османской империи», передает РИА «Новости».

Министр также сообщил об «исторической травме» Украины, связанной с СССР. По его словам, украинцы на протяжении всего времени существования Советского Союза боролись против «коммунистического тоталитаризма», а также всегда защищали демократию и европейские ценности.

В настоящее время, по словам министра, Украина является уникальным пространством, где объединены и мирно сосуществуют все религии Центральной Европы.

Глава МИД Украины также отмечает, что Россия якобы собирается любыми способами взять под контроль Украину и «разрушить западную цивилизацию». Поэтому он просит все народы Европы объединиться вокруг христианских и демократических ценностей, которые, по его словам, на протяжении более тысячи лет определяли успех Украины, Европы и всей западной цивилизации.

Напомним, что Киев занимается переписыванием истории с опорой на украинский национализм. Украинские власти ранее уже пытались приписать себе русскую княжну Анну, дочь Ярослава Мудрого, русского художника Ивана Айвазовского, а философам Древней Греции – украиноязычие.