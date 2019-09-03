Белорусские пограничники объяснили слова Лукашенко о закрытии границы с Украиной

Пункты пропуска на границе Украины и Белоруссии функционируют в повседневном режиме, однако плотность охраны наращивается, пограничники обеспечивают необходимый уровень безопасности, заявил пресс-секретарь Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Антон Бычковский.

«Пункты пропуска функционируют в повседневном режиме, граждане могут свободно пересекать границу по документам, дающим право на выезд за рубеж. Граница закрыта для незаконопослушных граждан и преступных элементов», – передает ТАСС его слова.

Он также добавил, что на границе «полностью контролируется» обстановка, все параметры безопасности обеспечиваются как на участке «зеленой границы», так и в пунктах пропуска.

«Мы уделяем самое пристальное внимание пресечению фактов контрабанды оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, незаконному перемещению наркотиков», – сказал Бычковский.

По его словам, в этом году Лукашенко поставил задачу «по наращиванию потенциала на белорусско-украинской границе», для этого «наращивается плотность охраны».

«Совершенствуем пограничную инфраструктуру, на новых участках границы внедряем современные системы охраны. Южному направлению уделяется серьезное внимание в плане обеспечения национальной безопасности», – сказал представитель Госпогранкомитета Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.