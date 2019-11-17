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17 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 15:06  |  vz.ru
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Почему Украина отказывается от щедрого подарка России

«Нафтогазу», в отличие от украинских потребителей, невыгодно покупать дешевый российский газ Фото: РИА Новости
Украинский «Нафтогаз» в резких выражениях отверг щедрое предложение России – поставлять в страну газ со скидкой аж до 25%. «Это не скидка», утверждает руководство компании. Чем обосновывается столь демагогическое заявление, почему оно в реальности является лживым и какой в итоге будет цена газа для Украины в ближайшее время? Подробности...
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Зачем Лукашенко нужна «бешеная напряженка» с Россией

По словам Лукашенко, «создается впечатление, что у нас напряженка с Россией бешеная»Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
Лукашенко потребовал изменить договор о границе, который он и первый президент России Борис Ельцин подписали 25 лет назад. Батька хочет, чтобы туристов и дальнобойщиков, которые едут с Запада в Россию, не тормозили бы под Смоленском на российской границе. Белоруссия из-за этого теряет свою «транзитную привлекательность». Но Россия вряд ли согласится. И не только потому, что устала от потока «белорусских креветок». Подробности...
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За гибель русского крейсера отомстили русские мины

Крейсер «Фридрих Карл» был гордостью германского флотаФото: общественное достояние
17 ноября – дата, знаменательная для российского флота. В этот день 1914 года русские моряки нанесли ощутимый удар кайзеровскому флоту – от российского минного оружия отправился на дно немецкий броненосный крейсер «Фридрих Карл». Такова оказалась месть за гибель русского крейсера «Паллада», потопленного германской подлодкой немногим ранее. Подробности...
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Премьер-министр Армении бросил вызов Сатане

Расследование сатанинского заговора премьер Пашинян (справа) поручил главе Службы национальной безопасности Мартиросяну (слева)Фото: primeminister.am
Глава армянского правительства Никол Пашинян, пришедший к власти на волне «цветной революции», на полном серьезе потребовал от спецслужб разобраться, являются ли QR-коды частью сатанинского заговора, угрожающего безопасности Армении. И это требование не настолько глупо, как может показаться на первый взгляд. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Бьет – значит, не любит

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Совершенно непонятно, как будет работать закон о семейном насилии. Разобраться бы с существующими. Чтобы женщины не боялись идти в полицию. Чтобы им было куда уходить от насильника. Вообще – было куда идти. Подробности...
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Главный панк России против торжествующего либерализма

Антон Крылов, журналист
35-летний юбилей группы «Гражданская оборона» прошел практически незамеченным. А зря. Потому что, когда мы говорим про настоящий русский рок – мы говорим именно и прежде всего про «Гроб». Подробности...
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Без штампа в паспорте о браке нет будущего

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Нужно ли оформлять семейные отношения официально? Дискуссии на эту тему возникают постоянно – вот и сейчас спор о том, «что дает печать в паспорте», увлек общество. Спорят на самом деле не о том: дело вовсе не в печати, а в отношении к семье как таковой. Отторжение «бумажки» – это не борьба с отжившими формальностями или государством. Подробности...
Обсуждение: 245 комментариев
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              Зачем Лукашенко нужна «бешеная напряженка» с Россией

              По словам Лукашенко, «создается впечатление, что у нас напряженка с Россией бешеная»   17 ноября 2019, 15:00
              Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
              Текст: Андрей Резчиков,
              Юрий Зайнашев

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              Лукашенко потребовал изменить договор о границе, который он и первый президент России Борис Ельцин подписали 25 лет назад. Батька хочет, чтобы туристов и дальнобойщиков, которые едут с Запада в Россию, не тормозили бы под Смоленском на российской границе. Белоруссия из-за этого теряет свою «транзитную привлекательность». Но Россия вряд ли согласится. И не только потому, что устала от потока «белорусских креветок».

              Президент Белоруссии Александр Лукашенко начал с российским руководством еще одну заочную полемику – на этот раз по договору о совместной охране границ, срок которого истекает в ближайшие дни. Фактически Батька предложил начать переговоры о пересмотре договора, не объяснив при этом, каким будет режим на границе с юридической точки зрения в то время, когда старый договор уже потеряет силу, а новый еще не будет подписан.

              Президент указал на то, что Минск на 100% выполняет свои пограничные обязательства, в частности, борется с незаконным оборотом наркотиков и оружия, нелегальной миграцией и ищет похищенные автомобили. При этом Лукашенко позволил себе в адрес россиян довольно грубый тон.

              «Я не к тому, что мы не будем выполнять свои функции. Я к тому, что не надо вякать в средствах массовой информации и даже уже на государственном уровне, что белорусы – гиря на ногах», – цитировал президента ТАСС.

              Об этом Лукашенко говорил перед телекамерами на совещании, в котором участвовали глава Совбеза генерал-лейтенант Станислав Зась и глава погранслужбы генерал-майор Анатолий Лаппо. Особенно раздражают Лукашенко, как оказалось, проблемы граждан третьих стран на белорусско-российской границе.

              «То есть если иностранный гражданин (австриец, немец, поляк) въехал через границу под Брестом, то его могут под Смоленском не пропустить даже с российской визой. Его возвращают назад: давай въезжай через латвийско-российскую границу или же через (странно!) украинско-российскую. Это что такое? – возмутился Лукашенко – Вроде бы все хорошо, но это вопрос».

              Другой проблемой стали очереди грузовиков, которые, следуя через Белоруссию в Россию, выстраиваются для пограничного, таможенного и фитосанитарного досмотра. «Как так? Общая граница, договорились... Под Брестом эту машину вывернули наизнанку – знаем, куда идет, что везет. Передали информацию Российской Федерации. Они опять останавливают эти автомобили под Смоленском, Псковом, Брянском и начинают обратно выворачивать», – недоумевал Лукашенко.

              Выйдя от Лукашенко, генерал Зась перевел восклицания президента на более сухой, юридический язык. «Мы, как транзитная страна, теряем свою привлекательность», – пояснил генерал (цитата по БЕЛТА) и предложил Москве переработать нынешний договор о границе. Тем более сейчас удобное время, добавил генерал, в этом месяце истечет очередной пятилетний срок действия документа.

              При этом Зась не объяснил, как должны действовать пограничники в тот период, когда старый договор уже утратит силу, а новый стороны еще не подпишут. Какие именно поправки нужны договору, стало ясно из его заявления: Минск хочет восстановить полную прозрачность своего российского участка границы. Правда, при этом генерал посетовал, что открытость восточной границы имеет для Белоруссии не только плюсы, но и минусы. Один из минусов – поток нелегалов из России, стремящихся попасть в Евросоюз.

              Напомним, протяженность нашей общей границы – 1 тыс. 239 км, из них 362,3 км проходит по рекам и 19 км – по озерам. А договор, который упоминает генерал, Лукашенко и его российский коллега Борис Ельцин подписали в Минске 21 февраля 1995 года. Причем разорвать его Батька явно решил не сейчас, а еще в конце июня, когда без лишней шумихи Совмин внес в палату представителей (парламент) законопроект «О прекращении Договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о совместных усилиях в охране Государственной границы Республики Беларусь». С тех пор, правда, законопроект лежит без движения, а сама палата представителей уже сложила полномочия – как раз в воскресенье проходят выборы ее нового состава.

              На ваш взгляд

               
              Как вы думаете, президент Белоруссии Лукашенко хочет оторвать свою страну от России или же наоборот сблизить?



              Обсуждение: 333 комментария
              Заявление о пересмотре договора и очередной резкий выпад в адрес Москвы Батька как раз и приурочил к воскресным выборам, пытаясь набрать побольше очков у националистической части общества. Уже после старта голосования поспешил снизить тональность высказываний. «Поскольку у нас громадье, масса этих вопросов, и очень много вопросов, которые надо было решить давно, но мы не решили... создается впечатление, что у нас напряженка с Россией бешеная. Но эта напряженка характерна только братским дружественным странам», – передает слова Лукашенко РИА «Новости»

              Надо также пояснить, что режим на границе России и Белоруссии регулируется не только упомянутым документом, но и многими другими, из-за чего правовой статус границы вообще несколько запутан. Например, за месяц до подписания того договора, в январе 1995 года, Ельцин и Лукашенко подписали и договор о Таможенном союзе. Позднее, в 1996 году, они создали и Союзное государство. В итоге после 2011 года граница двух республик стала полностью свободной.

              Однако пограничный режим был частично восстановлен в феврале 2017 года. Это стало ответом Москвы на решение Лукашенко ввести пятидневный безвизовый режим для граждан США, ЕС и других стран. Кроме того, Москва опасалась появления на своей территории украинских правых радикалов – ведь южная граница Белоруссии, то есть граница с Украиной, также остается достаточно прозрачной.

              С тех пор через КПП на границе под Смоленском и аналогичных КПП могут свободно проезжать только сами россияне и белорусы, но не иностранцы. По словам замдиректора Института стран СНГ Владимира Жарихина, чтобы такое стало возможно, сначала должны возникнуть единые правила получения виз.

              «Это должны быть визы Союзного государства. Те 80 стран, с которыми Белоруссия заключила визовые соглашения, не являются для России безвизовыми. Поэтому Россия вынуждена оборудовать границу с Белоруссией не как границу Союзного государства, а как с любыми другими, чего Москва не хочет делать, или запрещать этим иностранцам пересекать эту границу. Лукашенко все это знает. Сейчас идут переговоры о том, чтобы нормализовать законодательство двух стран и договариваться о признании виз. Лукашенко просто нагнетает ситуацию с целью привлечь к себе внимание, пользуясь тем, что люди не понимают тонкостей, о которых я сказал», – подчеркнул Жарихин.

              Что касается грузовиков, о которых упоминал Лукашенко, то наши таможенники вынуждены их проверять по другой причине. «Белоруссия не вводила контрсанкции в отношении стран, чья продукция находится под запретом в России.

              И нечего изображать, что в Минске этого не понимают и Лукашенко такой наивный. Он все прекрасно понимает. Белорусские креветки уже вошли в народный эпос»,

              – напомнил Жарихин газете ВЗГЛЯД.

              В конце октября МИД России сообщил, что готов подписать соглашения с белорусами о взаимном признании виз в любой момент. Дипломаты обеих стран признали, что текст документа практически готов. Соглашение должно стать одним из первых шагов к созданию «шенгена для двоих». Но Минск опять взял паузу.

              «Проблемы возникают из-за несогласованной визовой политики. Еще три месяца назад стороны говорили о согласовании чуть ли не 90% всех спорных вопросов. А как копнешь, то трудно найти согласованный вопрос», – посетовал в этой связи руководитель белорусского Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук.

              Эксперт жалуется на взаимное недоверие российских и белорусских чиновников. «Не решена проблема «санкционки» и поставки продукции из третьих стран. Вот отсюда недовольство сторон, – сказал Романчук газете ВЗГЛЯД. – Вопрос сертификации не решили до сих пор – и нет оснований думать, что вопросы будут решены сейчас. А поскольку контрабандисты обеих стран не дремлют, то стороны всегда будут обвинять друг друга в неких нарушениях».

              Старший научный сотрудник Института философии Академии наук Белоруссии Алексей Дзермант считает, что Минск потребует через поправки в договоре восстановить свободный режим на общей границе.

              «Нынешняя ситуация – юридически двусмысленна, ведь согласно договору о Союзном государстве существует единое пограничное и таможенное пространство. Между нами не должно быть границы. После 2014 года Россия стала постепенно вводить элементы пограничного контроля в отношении граждан третьих стран. Кого и как проверяют российские пограничники, зачем? Белорусская сторона попытается внести предложения, которые урегулировали бы спорные вопросы», – сказал политолог газете ВЗГЛЯД.

              Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает спор о договоре лишь частью более важного спора о воссоединении двух бывших союзных республик. Первоисточник нынешнего заявления Лукашенко вовсе не в границе, а в том, что Белоруссия заблокировала интеграцию в рамках Союзного договора, требуя для себя экономических привилегий, сказал он «МК».

              «А Москва считает, что интеграция – это не шведский стол, где у Минска есть только права и никаких обязанностей. Например, члены Евросоюза исправно голосуют в отношении России так, как предписывает им дисциплина, а не их личное отношение к Москве. В свою очередь Белоруссия по поводу Крыма, Абхазии и так далее никогда не выступает солидарно с Россией и даже считает это своим достоинством», – подытожил российский парламентарий.

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