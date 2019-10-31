МИД заявил о готовности в любой момент подписать соглашение о визах с Минском

Россия выполнила все внутригосударственные процедуры по проекту соглашения с Белоруссией о взаимном признании виз и готова подписать документ в любой момент, заявил заместитель директора Второго департамента стран СНГ МИД Дмитрий Ветров.

Ветров заявил на заседании комиссии по безопасности, обороне и борьбе с преступностью Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, что Москва «выполнила внутригосударственные процедуры, необходимые для подписания, ожидаем аналогичных шагов от белорусской стороны», передает ТАСС.

Он отметил, что текст документа «готов к подписанию в любой момент».

Представитель МИД отметил, что соглашение о взаимном признании виз является одним из первых шагов по формированию единой миграционной политики.

Подготовленный проект концепции миграционной политики Союзного государства и плана ее реализации на период до 2025 года создает правовую основу «для въезда, пребывания, транзита граждан третьих государств, а также определяет процедуры, связанные с пересечением внешней границы Союзного государства».

Таким образом, происходит «формирование «шенгена» для двоих», сказал Ветров.

В свою очередь первый заместитель начальника департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Виталий Наумчик сообщил, что проект концепции в целом согласован белорусской и российской сторонами, в данный момент проводится «урегулирование некоторых вопросов в некоторых министерствах».

Представитель МВД России в Белоруссии Антон Александров сообщил, что проект концепции по единой миграционной политике находится на согласовании в российском Минфине.

Ранее планировалось, что межправительственное соглашение между Москвой и Минском о взаимном признании виз будет подписано в декабре 2018 года в Бресте на заседании Совета министров Союзного государства.

Белорусская сторона объяснила перенос подписания необходимостью проведения перед этим внутригосударственных процедур.

Проект документа предусматривает, что иностранные граждане, имеющие белорусскую визу, смогут беспрепятственно въезжать в Россию, а иностранцы с российской визой смогут посещать Белоруссию.

Отметим, что в сентябре стало известно об упрощении визового режима Белоруссии с Евросоюзом.