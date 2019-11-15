Белорусский политик оценил слова Лукашенко о «хорошо живущих» в стране русских

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15 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 15:44  |  vz.ru
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Киев рано обрадовался решению Германии по «Северному потоку – 2»

У «Северного потока-2» появился шанс заработать на полную мощностьФото: Anton Vaganov/Reuters
Германия передумала идти против Газовой директивы ЕС, включив ее в свое законодательство. Поэтому полной победы «Северного потока – 2» не случилось, чему несказанно рады в Киеве. Однако новый закон показал, что немцы не сдадут российский газопровод без боя. Они нашли новую лазейку, которая должна спасти российскую трубу от несправедливого опустошения. Получится ли? Подробности...
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Грузия отказалась от одной дороги с Россией

Военно-Грузинская дорога связывает Россию с Грузией уже больше двухсот летФото: Малхаза Датикашвили, Александра Саакова/Фотохроника ТАСС
Грузия отвергла предложение Рамзана Кадырова построить дорогу из Чечни в Грузию. Сейчас Россию с Грузией связывает только одна дорога – Военно-Грузинская. В нежелании нынешних грузинских властей наладить еще один путь сообщения с Россией, есть удивительный исторический парадокс: в конце XVIII века Грузия мечтала о том, чтобы между ней и Россией было налажено хоть какое-то сообщение. Подробности...
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Кот Виктор оказался сильнее «Аэрофлота»

Кот подставил не только хозяина, но и национального авиаперевозчика РоссииФото: facebook.com/mikhail.galin.7
Обыкновенный домашний кот смог нанести удар по репутации одного из символов России – национального авиаперевозчика «Аэрофлот». А все из-за наказания, вынесенного владельцу животного. Почему это наказание выглядит несправедливым и какие ошибки в глазах общества допустила ведущая авиакомпания страны? Подробности...
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Пророссийская позиция новой власти Молдавии может быть подделкой

Словно герой сериала «Игры престолов», Ион Кику пришел к власти, опираясь на союз двух бывших враговФото: DUMITRU DORU/EPA/ТАСС
У президента Молдавии Додона появилась реальная власть – в стране сформировано подконтрольное ему правительство, которое называют пророссийским. Министром обороны, например, стал генерал, восхищавшийся защитниками ДНР. МИД возглавил дипломат, высказывавшийся за укрепление отношений с Москвой. Однако аналитики полагают, что обольщаться и ждать разворота Кишинева на восток пока рано.  Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Зачем и куда разводят войска в Донбассе

Дмитрий Юрьев, политолог
Любая попытка сдать народные республики Донбасса Украине гарантированно приведет к гуманитарной катастрофе. Но наших донецких и луганских братьев можно успокоить – «развести» Россию (вместо войск) никому не удастся. Подробности...

Не надо всюду видеть одну сплошную Украину

Евгений Примаков, Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
Постоянное битье себя пяткой в грудь, разрывание рубахи и крики «держите меня семеро, сейчас наши танки вот-вот и все!» – это проблема для нашей внешней политики. Потому что разогревает общественное мнение, когда нужно сохранять голову холодной. Подробности...
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Кто и как создает «русские досье»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Лондонскому шпиону Стилу можно позавидовать – после стольких конфузов он все еще в цене. С другой стороны – на его месте надо быть осторожным, учитывая судьбу основателя «Белых касок» Ле Мезюрье. Тот тоже долго был полезен глобальному начальству. Подробности...
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    «Северный поток – 2» в цифрах и фактах

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      На автомобильном салоне в Дубае показали люксовые суперкары

      В Дубае проходит ежегодный автомобильный салон. Это главная подобная выставка на Ближнем Востоке, проводится она с 1989 года. И хотя соперничать по статусу с главными автосалонами мира мотор-шоу в ОАЭ не может, крупнейшие автопроизводители нередко показывают здесь свои новинки
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      Венеция ушла под воду

      Венеция, знаменитый прибрежный город на северо-востоке Италии, снова оказалась под ударом стихии. На этот раз вода поднялась до рекордных за последние 50 лет значений и затопила исторический центр. На площади святого Марка не осталось ни голубей, ни туристов – уровень воды достиг 1 метра
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      Сборка первого серийного самолета Су-57

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          За кормление ребенка грудью мать выгнали из Третьяковки. Допустимо ли вообще публичное грудное вскармливание?
          • Да, безусловно

          • Да, без публичной демонстрации женской груди

          • Нет

          Как падение Берлинской стены изменило мир?
          • В лучшую сторону

          • В худшую сторону

          • Не изменило

          Готовы ли вы переехать в северный регион России?
          • Готов

          • Да, но только при определенных условиях (указать в комментариях)

          • Нет, ни при каких условиях

          • Я уже живу в Арктике

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              Белорусский политик оценил слова Лукашенко о «хорошо живущих» в стране русских

                 15 ноября 2019, 14:36
              Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
              Текст: Анастасия Доркеноо

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              Белоруссия не Швейцария, люди туда не едут, они оттуда уезжают, и это о многом говорит, заявил газете ВЗГЛЯД бывший председатель Объединенной гражданской партии Белоруссии Анатолий Лебедько.

              Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы «не нахлебники» и «не гиря на ногах России». Он также добавил, что живется «русским в Белоруссии лучше, чем в России».

              «Наверное, он имел в виду себя лично, ему действительно живется здесь хорошо. Мне сложно комментировать Лукашенко. Он вообще политик сложный для комментариев, потому что в одном выступлении, если вы посмотрите несколько абзацев, то первый, например, будет говорить «да здравствует предпринимательство», а третий на этой же странице будет утверждать, что «предприниматели – это вшивые блохи». Поэтому Александр Лукашенко очень сложный для комментариев, у него очень переменчивая позиция. Какой смысл он вкладывает в то или иное послание, это, наверное, лучше могут сказать психоаналитики», – сказал Лебедько.

              Политик добавил, что вряд ли русским очень уж хорошо живется в Белоруссии. А истории о массовой эмиграции самих белорусов в Россию и Польшу могут только подтвердить это.

              «Белоруссия не Швейцария, чтобы сюда ломились русские, киргизы, узбеки, а уж тем более поляки, литовцы или немцы. Поэтому у нас сейчас проблема в другом заключается: граждане республики (и я не заглядываю в их паспорт, не смотрю, как они там записаны: белорусы, поляки, украинцы, русские) – все они ищут лучшие возможности для своей жизни. Понятно почему, потому что у нас средняя заработная плата в системе здравоохранения где-то 850 рублей (25 тыс. российских рублей), а врач в Польше может получать от трех до четырех тысяч евро. Вот здесь проблема», – заявил Лебедько.

              По данным последних переписей населения, численность русских в Белоруссии стабильно сокращается, начиная с 1989 года. В 2009 году русских в стране оставалось 785 тысяч человек. 

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