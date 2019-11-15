Белорусский политик оценил слова Лукашенко о «хорошо живущих» в стране русских

Белоруссия не Швейцария, люди туда не едут, они оттуда уезжают, и это о многом говорит, заявил газете ВЗГЛЯД бывший председатель Объединенной гражданской партии Белоруссии Анатолий Лебедько.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы «не нахлебники» и «не гиря на ногах России». Он также добавил, что живется «русским в Белоруссии лучше, чем в России».

«Наверное, он имел в виду себя лично, ему действительно живется здесь хорошо. Мне сложно комментировать Лукашенко. Он вообще политик сложный для комментариев, потому что в одном выступлении, если вы посмотрите несколько абзацев, то первый, например, будет говорить «да здравствует предпринимательство», а третий на этой же странице будет утверждать, что «предприниматели – это вшивые блохи». Поэтому Александр Лукашенко очень сложный для комментариев, у него очень переменчивая позиция. Какой смысл он вкладывает в то или иное послание, это, наверное, лучше могут сказать психоаналитики», – сказал Лебедько.

Политик добавил, что вряд ли русским очень уж хорошо живется в Белоруссии. А истории о массовой эмиграции самих белорусов в Россию и Польшу могут только подтвердить это.

«Белоруссия не Швейцария, чтобы сюда ломились русские, киргизы, узбеки, а уж тем более поляки, литовцы или немцы. Поэтому у нас сейчас проблема в другом заключается: граждане республики (и я не заглядываю в их паспорт, не смотрю, как они там записаны: белорусы, поляки, украинцы, русские) – все они ищут лучшие возможности для своей жизни. Понятно почему, потому что у нас средняя заработная плата в системе здравоохранения где-то 850 рублей (25 тыс. российских рублей), а врач в Польше может получать от трех до четырех тысяч евро. Вот здесь проблема», – заявил Лебедько.

По данным последних переписей населения, численность русских в Белоруссии стабильно сокращается, начиная с 1989 года. В 2009 году русских в стране оставалось 785 тысяч человек.

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