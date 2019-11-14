Лукашенко отказался считать Белоруссию «гирей на ногах России»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна не является нахлебником и «гирей на ногах» России, напомнив, что республика выполняет функции по охране внешней границы Союзного государства.

Соответствующее заявление Лукашенко сделал, принимая с докладом госсекретаря Совбеза республики Станислава Зася и председателя Госпогранкомитета Анатолия Лаппо. В частности, Лукашенко указал, что между пограничниками России и Белоруссии проблем нет, между военными и транспортниками тоже все гладко, но когда все вопросы выводятся на правительственный уровень, вдруг появляется «куча вопросов».

«Как результат, нас постоянно упрекают: «Мы чуть ли не содержим Белоруссию. Она рухнет, если мы ее не будем дотировать, содержать». Надо посчитать, чего нам стоит защита совместной границы. Напомнить им о системе противовоздушной обороны: они долго просили меня, чтобы мы сделали ее совместно. От Балтики до Черного моря мы сегодня работаем на Российскую Федерацию. Это тоже денег стоит, и не только денег. И мы все равно нахлебники», – сказал Лукашенко, передает РИА «Новости».

Он также напомнил, что Минск и Москва ведут переговоры по углублению интеграции. По его словам, все возникающие вопросы необходимо «свести, положить на стол и показать: старшие братья-россияне, вы посмотрите, какие услуги мы вам оказываем, и это недешево».

Лукашенко также отметил, что недавно Минск за свои деньги закупил у Москвы самолеты Су-30СМ. Кроме того, отметил Лукашенко, Белоруссия выполняет функции защиты на этом направлении России. «Так почему нам не помочь? Почему не поставить современное оружие? Мы умеем им пользоваться не хуже, чем россияне, но платим за это колоссальные деньги. Я не к тому, что мы не будем выполнять свои функции. Я к тому, что не надо вякать в средствах массовой информации и даже уже на государственном уровне, что белорусы – гиря на ногах», – заявил белорусский лидер.

По его мнению, российское общество должно знать и понимать, что «никакие белорусы не нахлебники, что русскому человеку, россиянину, в Белоруссии не хуже, чем в России», и даже «лучше, чем в России».

«Поэтому, если российское руководство готово в этом направлении действовать, тогда давайте будем с ними заключать новый договор по обороне наших границ. Если россияне не хотят этого, тогда нам надо быть готовыми, как мы и работаем сейчас, действовать, защищая свои интересы от имени Республики Беларусь, в одиночку. Все эти вопросы должны быть открыты, честны и обсуждаться на переговорах с руководством Российским Федерации, в данном случае с пограничным ведомством», – добавил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Минск счел необходимым внесение изменений в договор с Москвой о взаимных усилиях по охране границы.

В конце октября МИД России заявлял, что Москва выполнила все внутригосударственные процедуры по проекту соглашения с Белоруссией о взаимном признании виз и готова подписать документ в любой момент.

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