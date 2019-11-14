Белоруссия захотела изменить договор с Россией об охране границы

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Россия защитит резервы от сильного доллара

Накопленные на черный день нефтегазовые резервы перестанут хранить в долларах Фото: Yuriko Nakao/Reuters
Россия продолжает уходить от доллара. Вслед за снижением доли американской валюты в золотовалютных резервах, ее станет меньше и в Фонде национального благосостояния. Российские финансовые ведомства делают ставку на более слабые европейскую и китайскую валюты. С геополитической точки зрения избавление от сильного доллара понятно. Но есть ли экономический смысл? Подробности...
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Обмен «еврейской контрабандистки» на «русского хакера» имеет этическую проблему

Наама Иссахар и Алексей БурковФото: instagram.com/_inaama, vk.com
Скоро американцы заполучат в свои руки очередного «русского хакера»: Москва уже выразила протест в связи с экстрадицией в США из Израиля россиянина Алексея Буркова. Ранее израильский суд заморозил этот процесс из-за Наамы Иссахар, осужденной в РФ за контрабанду наркотиков, но дело приняло неожиданный оборот. Чем должна закончиться эта скандальная история? Подробности...
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Кот Виктор оказался сильнее «Аэрофлота»

Кот подставил не только хозяина, но и национального авиаперевозчика РоссииФото: facebook.com/mikhail.galin.7
Обыкновенный домашний кот смог нанести удар по репутации одного из символов России – национального авиаперевозчика «Аэрофлот». А все из-за наказания, вынесенного владельцу животного. Почему это наказание выглядит несправедливым и какие ошибки в глазах общества допустила ведущая авиакомпания страны? Подробности...
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Зачем Коломойский пугает Америку разворотом Украины к России

Игорь Коломойский в кабинете президента Владимира ЗеленскогоФото: Ukrainian Presidential Press Service/Reuters
Украинский олигарх Игорь Коломойский, которого считают теневым главой Украины, заявил: Киеву надо улучшать отношения с Москвой. Он считает, что США заставляют его страну воевать с Россией, при этом не давая Украине на это денег. Олигарх уже делал такие заявления. Но сейчас они прозвучали в интервью The New York Times. Сигнал, посланный американской публике, понятен. Но стоит ли реагировать России? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Кто и как нам рассказывает «правду»

Андрей Бабицкий, журналист
Если вы видели странных людей, митингующих возле мэрии в Москве, то, значит, имеете представление о том наборе персонажей, которые задают тон на «Настоящем времени» - дочке американской пропагандистской машины под названием «Радио Свобода». Подробности...
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Должны ли танкисты командовать флотом и авиацией

Александр Тимохин, журналист
В нашей стране была сделана попытка «родиться обратно» и де-факто «вернуть» военное управление в поздние двадцатые годы ХХ века. В итоге подчиненность авиации и моряков командующим из пехоты и танковых войск ни к чему хорошему не привела. Подробности...
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Забудьте про Кёнигсберг

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Все больше признаков того, что Запад выбрал Калининградскую область как пилотный регион для идеологической обработки российского населения. Географическую удаленность региона от основной территории России хотят превратить в отделенность духовную, а если удастся, и политическую. Подробности...
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      Венеция ушла под воду

      Венеция, знаменитый прибрежный город на северо-востоке Италии, снова оказалась под ударом стихии. На этот раз вода поднялась до рекордных за последние 50 лет значений и затопила исторический центр. На площади святого Марка не осталось ни голубей, ни туристов – уровень воды достиг 1 метра
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      Сборка первого серийного самолета Су-57

      Появились кадры сборки первого серийного истребителя Су-57, проходящей в Комсомольске-на-Амуре на авиазаводе им. Гагарина. Замминистра обороны Алексей Криворучко пообещал, что самолет поступит в ВКС уже к концу года, а в следующем году армия получит еще один такой истребитель
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      На Красной площади прошел марш в честь годовщины парада 1941 года

      На Красной площади в Москве прошел марш в честь 78-й годовщины знаменитого парада 7 ноября 1941 года, который историки считают одним из важнейших эпизодов Великой Отечественной войны. Тогда около 28 тысяч советских солдат прямо с парада отправились на передовую
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          За кормление ребенка грудью мать выгнали из Третьяковки. Допустимо ли вообще публичное грудное вскармливание?
          • Да, безусловно

          • Да, без публичной демонстрации женской груди

          • Нет

          Как падение Берлинской стены изменило мир?
          • В лучшую сторону

          • В худшую сторону

          • Не изменило

          Готовы ли вы переехать в северный регион России?
          • Готов

          • Да, но только при определенных условиях (указать в комментариях)

          • Нет, ни при каких условиях

          • Я уже живу в Арктике

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              Белоруссия захотела изменить договор с Россией об охране границы

              14 ноября 2019, 12:46

              Текст: Ольга Никитина

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              Минск считает необходимым внесение изменений в договор с Москвой о взаимных усилиях по охране границы, сообщил государственный секретарь белорусского Совета безопасности Станислав Зась по итогам доклада главе Белоруссии Александру Лукашенко.

              «Ряд положений этого договора, безусловно, потеряли свою актуальность. Времени прошло немало, ситуация изменилась», – приводит его слова ТАСС.

              По словам госсекретаря белорусского Совбеза, ряд положений договора приносят реальную пользу, выполняются двумя сторонами, «но в целом договор требует актуализации и усиления».

              Зась отметил, что ситуация, которая складывается на общих границах, требует более согласованных действий обоих заинтересованных ведомств и обеих стран. «Мы к этому готовы», – отметил он.

              Напомним, в конце октября МИД России заявлял, что Москва выполнила все внутригосударственные процедуры по проекту соглашения с Белоруссией о взаимном признании виз и готова подписать документ в любой момент.

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