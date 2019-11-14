Белоруссия захотела изменить договор с Россией об охране границы

Минск считает необходимым внесение изменений в договор с Москвой о взаимных усилиях по охране границы, сообщил государственный секретарь белорусского Совета безопасности Станислав Зась по итогам доклада главе Белоруссии Александру Лукашенко.

«Ряд положений этого договора, безусловно, потеряли свою актуальность. Времени прошло немало, ситуация изменилась», – приводит его слова ТАСС.

По словам госсекретаря белорусского Совбеза, ряд положений договора приносят реальную пользу, выполняются двумя сторонами, «но в целом договор требует актуализации и усиления».

Зась отметил, что ситуация, которая складывается на общих границах, требует более согласованных действий обоих заинтересованных ведомств и обеих стран. «Мы к этому готовы», – отметил он.

Напомним, в конце октября МИД России заявлял, что Москва выполнила все внутригосударственные процедуры по проекту соглашения с Белоруссией о взаимном признании виз и готова подписать документ в любой момент.

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