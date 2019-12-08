Белорусский посол назвал итоги встречи Путина и Лукашенко в Сочи

В ходе переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи стороны полностью согласовали проекты интеграционных дорожных карт по электроэнергетике и по вопросам сотрудничества таможенных служб, сообщил белорусский посол в Москве Владимир Семашко.

Посол напомнил, что по итогам предыдущего раунда переговоров на уровне премьер-министров 19 ноября были согласованы проекты 21 дорожной карты из 31. Таким образом, по его словам, остаются несогласованными восемь дорожных карт, передает БелТА.

Семашко также сообщил, что Москва и Минск «нашли необходимые развязки» по вопросам, касающимся снятия имеющихся ограничений на поставки белорусского продовольствия в Россию.

Кроме того, в ближайшие две недели будет согласован вопрос о цене российского газа для Белоруссии, сообщил посол.

Также, по его словам, Минск рассчитывает, что размер компенсации из-за инцидента, связанного с поставками загрязненной российской нефти, составит около 70 млн долларов.

Накануне в Сочи состоялись переговоры Путина и Лукашенко. Российский лидер отметил значимость встречи в канун 20-летия подписания договора о создании Союзного государства, а Лукашенко назвал условие интеграции Белоруссии с Россией.

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