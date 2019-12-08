Путин поздравил Лукашенко с 20-летием подписанием договора о Союзном государстве

Президент России Владимир Путин направил поздравление белорусскому президенту Александру Лукашенко в связи с 20-летием подписания договора о создании Союзного государства, сообщает пресс-служба Кремля.

«Историческое решение о заключении этого важнейшего соглашения отражало обоюдное стремление укрепить российско-белорусские отношения, основывающиеся на многовековых традициях братской дружбы, культурной и духовной близости», – сообщается в тексте телеграммы Путина, опубликованной на сайте Кремля.

Отмечается, что Путин «высоко оценил» прогресс двух стран «на пути интеграции и сотрудничества», а также координацию усилий в сферах безопасности и внешней политики, развитие торгово-экономических и межрегиональных связей, «реализацию за счет союзного бюджета инновационных научно-технических программ и масштабных гуманитарных проектов».

«Кроме того, глава государства отметил, что для россиян и белорусов обеспечиваются равные возможности в выборе места жительства, трудоустройстве, получении медицинской и социальной помощи», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Президент России отметил важность позитивного опыта, который был накоплен в рамках Союзного государства. Он отметил, что этот опыт активно используется в более широком формате ЕАЭС, а также выразил уверенность в дальнейшем продвижении взаимовыгодных интеграционных процессов и двустороннего взаимодействия на всех направлениях.

Накануне в Сочи состоялись переговоры Путина и Лукашенко. Российский лидер отметил значимость встречи в канун 20-летия подписания договора о создании Союзного государства, а Лукашенко назвал условие интеграции Белоруссии с Россией.