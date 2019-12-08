Белоруссия назвала размер компенсации от России за «грязную» нефть

Минск рассчитывает, что размер компенсации из-за инцидента, связанного с поставками загрязненной российской нефти, составит около 70 млн долларов, сообщил белорусский посол в Москве Владимир Семашко.

Об этом Семашко сообщил, подводя итоги переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи. Он уточнил, что лидеры затрагивали вопрос компенсации на прошедшей встрече. Слова дипломата приводит БелТА.

Семашко также сообщил, что Москва и Минск полностью согласовали проекты интеграционных дорожных карт по электроэнергетике и по вопросам сотрудничества таможенных служб, пришли к соглашению о поставках белорусского продовольствия в Россию, а также собираются в течение двух недель определить цену на российский газ для Белоруссии.

Накануне в Сочи состоялись переговоры Путина и Лукашенко. Российский лидер отметил значимость встречи в канун 20-летия подписания договора о создании Союзного государства, а Лукашенко назвал условие интеграции Белоруссии с Россией.

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