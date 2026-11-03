Герою России из Алешек провели шестичасовую операцию на глазах после удара ВСУ

Tекст: Ольга Иванова

«Меня вывезли 30 декабря 2024 года. Я как раз с начмедом принимал охранников, четыре человека, и мы их размещали. Прилетел снаряд, насмерть начмеда, меня ранило», – приводит слова медика ТАСС.

Харлан отметил, что до сих пор не понимает, как остался в сознании после такого удара. 31 декабря он уже был в клинике Гельмгольца в Симферополе. «Шесть часов вытаскивали осколки из глаз. А уже потом ремонтировали переломы рук», – добавил врач.

С начала спецоперации в 2022 году Харлан помогал жителям Херсонской области. Ранее президент Владимир Путин присвоил ему звание Героя России. До переезда в Алешки медик 40 лет проработал в Херсонской областной больнице.

«Я был первый в Советском Союзе, кто загнал магнитно-резонансный томограф из Голландии. Это было в 1992 году», – вспоминает он. Отец главврача – летчик-штурмовик, получивший звание Героя Советского Союза за оборону Крыма. На Украине Харлан заочно осужден за спасение людей на территории России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, многие жители города Алешки покинули свои дома до того, как началась гуманитарная миссия по их эвакуации.

Россия и Украина договорились о регулярной помощи жителям Алешек.

В понедельник первая леди США Мелания Трамп назвала успешной завершившуюся гуманитарную миссию в Алешках.