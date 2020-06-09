Лукашенко предупредил об активности «группы боевиков» во время выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что во время выборов главы государства «группы боевиков» захотят организовать «побоище на площади», но пообещал, что не допустит раскола в обществе.

«Сценарий прошлых дней, недель и месяцев вы знаете. Никто не расслабляется. Все понимают, что придумают что-то новое. И не эти кандидаты, основные и те, кто в декорациях участвуют, не они это придумывают. Есть хозяева, которые платят деньги. Они (претенденты) – исполнители», – сказал Лукашенко во время совещания по вопросам деятельности государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.

По его словам, «сначала представители ряда инициативных групп злоупотребляют правом на проведение пикетов для «раскачивания ситуации» и дестабилизации общественно-политической обстановки». «Потом они сформируют команды и группы боевиков, которые, не исключено, захотят организовать побоище на площади. К этому они и призывают людей», – заявил Лукашенко, передает РИА «Новости».

Белорусский лидер подчеркнул, что «ответ будет один». «Вы прекрасно понимаете. Мы имеем дело с так называемыми «современными» – в кавычках – предвыборными технологиями, которые зачастую не отличаются чистоплотностью. Мы это уже проходили. Мы не допустили раскола тогда в обществе, не допустим и теперь. И сегодня намерены предпринять адекватные меры, чтобы сохранить мир и стабильность в нашем государстве»,– заявил Лукашенко.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Подписи в поддержку своего выдвижения кандидатами собирают 14 претендентов на высший государственный пост. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля, после чего стартует период предвыборной агитации. Тем временем в разных регионах Белоруссии проходят пикеты по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, альтернативных действующему президенту. На ряде пикетов граждане выстраивались в очереди, чтобы отдать свою подпись за претендентов. При этом, по информации правозащитников, несколько десятков активистов были задержаны и подвергнуты административным арестам или штрафам за нарушение порядка проведения массового мероприятия.

3 июня Лукашенко отправил правительство в отставку. Новым премьером Белоруссии стал Роман Головченко, который ранее занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета. От нового кабмина Лукашенко потребовал снизить зависимость Белоруссии от России.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о неожиданной интриге на выборах президента Белоруссии и о том, что Лукашенко угрожает майдан.

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