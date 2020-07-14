Лукашенко лишает себя аргумента в спорах с Москвой

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14 июля, вторник  |  Последнее обновление — 23:56  |  vz.ru
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Галина Хованская: Для людей с невысоким доходом нужно строить наемные дома

Уже к середине 20-х годов новоселье будут справлять по пять миллионов российских семей в годФото: Александр Рюмин/ТАСС
До пандемии лишь около трети россиян могли себе позволить взять кредит на квартиру. Сейчас этот процент еще ниже. Об этом сказала газете ВЗГЛЯД глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Владимир Путин в понедельник заявил, что у России впервые появился исторический шанс решить жилищный вопрос. Какими же могут быть пути решения важнейшей проблемы? Подробности...
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Окружение Фургала разогревает Хабаровск

Местные эксперты уверены, что акция была спланирована заранееФото: Дмитрий Моргулис/ТАСС
В Хабаровске прошла несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Ее организаторами выступили подчиненные губернатора, которые, похоже, таким образом пытаются обезопасить от возможного ареста себя самих. При этом краевые чиновники проигнорировали реальную опасность для всех жителей города – пандемию коронавируса. Подробности...
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Как работает гриф секретности в деле Сафронова

Адвокаты Сафронова выбрали сомнительную линию защитыФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Советнику главы Роскосмоса журналисту Ивану Сафронову предъявлено обвинение в госизмене. Сам Сафронов утверждает, что полностью невиновен, аналогичные заявления делают и его адвокаты. В чем особенность линии защиты, которую используют адвокаты Сафронова – и действительно ли секретность используемых в деле материалов мешает качественной защите обвиняемого? Подробности...
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Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США

Пожар полностью уничтожит один из крупнейших кораблей ВМС СШАФото: Zuma/ТАСС
Крупнейшую за десятилетия потерю понесли американские ВМС – пожаром практически уничтожен огромный универсальный десантный корабль. Это не первый подобный инцидент в ВМС США за последние годы – а значит, он является не случайностью, а тенденцией. И это очень плохая тенденция для американского военно-морского флота. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Присоединение к России было прогрессом для Кавказа

Герман Садулаев, писатель, публицист
Мои предки выбрали Россию. И время показало, что они были правы: в России всем кавказским народам удалось сохранить и родную землю, и язык, и самосознание, и веру, а теперь у каждого кавказского народа в России есть собственное национально-государственное образование. Подробности...

Сатанизм стал новым символом либеральных ценностей

Сергей Худиев, публицист, богослов
Если бы какое-то время назад кто-нибудь предсказал, что в США будут открыто поклоняться сатане, его бы высмеяли как мрачного фантазера. Теперь поезд прогресса прибыл на очередную станцию, поклонение дьяволу на ступенях административных зданий можно наблюдать в YouTube. Подробности...

Россия и Европа должны ответить Эрдогану за Святую Софию

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Реджепа Эрдогана нужно наказать за изменение статуса Святой Софии. И даже не за то, что он покусился на памятник ЮНЕСКО, а за то, почему он покусился. Если не дать турецкому султану по рукам сейчас, то потом придется тратить на это гораздо больше сил. Подробности...
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    Кого и почему осудили за госизмену

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      Пожар уничтожает огромный корабль американских ВМС

      В Сан-Диего вот уже два дня горит универсальный десантный корабль ВМС США «Боном Ричард». Огромный корабль, размером с авианосец, водоизмещением 41 000 тонн. Этот пожар – не просто пожар. Это символ. Символ медленно, но неотвратимо идущих процессов упадка в самых сильных и многочисленных ВМС в мире
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      Награждена обладательница самой большой груди Украины

      Забавная акция прошла на Украине – было присуждено звание обладательницы самой большой натуральной груди в стране. Звание это получила уроженка Полтавской области Мила Кузнецова, судьи зафиксировали у нее 13 размер груди
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      Зоопарки мира открываются после снятия карантина

      О том, что жизнь на планете продолжается, несмотря на пандемию и глобальные проблемы, лучше всего напоминают фотографии недавно появившихся на свет детенышей. К примеру, этого милого медвежонка-панды из берлинского зоопарка
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          • Азербайджан

          • Армению

          • Ни одну из сторон

          Существуют ли причины, ради которых вы были бы готовы на сотрудничество с иностранной разведкой против своей страны?
          • Да (указать в комментариях)

          • Нет

          Считаете ли вы допустимым хождение в купальнике в городах в общественных местах во время жары?
          • Да

          • Нет

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              Лукашенко лишает себя аргумента в спорах с Москвой

              Белорусский лидер наверняка уже празднует победу на очередных президентских выборах   14 июля 2020, 23:00
              Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
              Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

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              Белорусский ЦИК огласил итоговый список кандидатов в президенты Белоруссии. Там оказался Александр Лукашенко и еще несколько спойлеров. Более-менее серьезные оппозиционные кандидаты были отсеяны под разными предлогами - в том числе из-за «сотрудничества с Россией». Означает ли это, что Лукашенко уже может считать себя победителем выборов?

              Президентские выборы в Белоруссии не просто становятся безальтернативными - они даже лишаются интриги и перчинки в виде участия в выборах кандидата за решеткой. 14 июля местный ЦИК отказал задержанному банкиру Виктору Бабарико в регистрации в качестве кандидата в президенты. Причиной отказа названы письмо из Комитета госконтроля о противоправной деятельности господина Бабарико и не отраженных в декларации доходах, полученных незаконным путем, а также использование в его кампании помощи иностранного государства – то есть России.

              Безнаказанность отупляет

              По сути, ЦИК выставил в качестве аргументов абсурдные и, в общем-то, противозаконные тезисы. Да, следователи регулярно радуют общественность вкусными сливами и сообщениями о расследованиях финансовых операций господина Бабарико. Из последнего – якобы существовавшая «черная касса» в возглавляемом Виктором Бабарико до участия в президентской кампании «Белгазпромбанке». Однако «данные которые содержатся в письме, еще не были проанализировано судом... По нему не вынесен приговор. Нет оснований говорить, что эти данные соответствуют действительности», - возмутился представитель господина Бабарико Максим Знак, вспомнивший о презумпции невиновности. Заявления же главы ЦИК госпожи Ермошиной о том, что она «доверяет органам, которые ведут расследование», являются исключительно ее оценочной точкой зрения и не могут быть законным основанием для недопуска кандидата.

              Что же касается помощи иностранного государства, то тут аргументация даже не незаконная, а просто абсурдная. Участие России в понимании белорусского ЦИК– это не чемоданы с налом (которые отправлял венесуэльский президент Уго Чавес на помощь своим друзьям на выборах президента Аргентины). И даже не скоординированный информационный наезд на Лукашенко со стороны российских СМИ по образцу американских, участвующих в предвыборной кампании на стороне демократов и Джозефа Байдена. «Помощью иностранного государства» в белорусском ЦИК назвали участие в инициативной группе Бабарико сотрудников «Белгазпромбанка», недавно отжатого белорусскими властями у российского «Газпрома».

              По сути «ЦИК Белоруссии принял беспрецедентное решение: кандидат снят с выборов из-за подозрений - не доказательств! - со стороны власти. Решение было демонстративным, они уверены в своей безнаказанности, уверены, что власть их прикроет», - говорит давний критик белорусских властей, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. Прикроет, прежде всего, в суде – представители штаба Бабарико и еще одного незарегистрированного кандидата Валерия Цепкало уже заявили, что намерены обжаловать решение о недопуске в судебном порядке. «Мы хотя бы в суде узнаем, что произошло, потому что пока всё, что мы услышали со слов, выглядит, по меньшей мере, очень странно», - поясняет Максим Знак.

              Шансов нет

              Однако, скорее всего, он там услышит такую же оценочную формулировку. Белорусские суды не пойдут против решения администрации президента Лукашенко, в чьем ведении и находился вопрос об итоговом составе списка кандидатов. Вопрос в том, что сейчас будут делать оставшиеся зарегистриованные оппозиционные кандидаты – Светлана Тихановская, Сергей Черечень, Андрей Дмитриев и Анна Канопацкая? Как они ответят на решение ЦИК?

              Ряд оппозиционных экспертов советуют им сняться, «принять мощное политическое решение и окончательно подорвать легитимность процесса под названием "выборы", либо похоронить свой политический потенциал и заслужить народную ненависть». Однако такой сценарий маловероятен – политический потенциал оставшихся кандидатов болтается в районе плинтуса, а у некоторых из них (по слухам) есть соответствующие договоренности с администрацией президента Лукашенко. Например, у той же Канопацкой.

              Второй сценарий – консолидация максимально возможного количества протестных голосов вокруг единого оппозиционного кандидата. По сути, единственным полу-несистемным и наиболее раскрученным зарегистрированным оппонентом является Светлана Тихановская – жена посаженного за решетку другого кандидата, Сергея Тихановского, которую ЦИК все-таки зарегистрировал на выборы.

              Да, она обещает «бороться за своего мужа и людей Республики Беларусь» и, возможно, даже соберет часть протестного электората – однако репутация мужа (известного сторонника идеи о белорусском майдане) вряд ли позволит этой части быть существенной. Не говоря уже о том, что отыгрывающая образ противницы России и пытающаяся собрать себе проевропейские голоса Анна Канопацкая уже заявила, что не видит, с кем из других кандидатов можно объединиться, поскольку все они «подвержены влиянию российских кукловодов». Так что, несмотря на уже начавшиеся разговоры некоторых кандидатов об объединении штабов, этот сценарий не станет особой проблемой для Александра Григорьевича.

              Майдана, о котором мечтает Тихановский и его сторонники, тоже не будет. «У протестных настроений нет руководящей идеи, нет лидера. Сопротивление стихийно, оно не оформлено, не структурировано», - поясняет Андрей Суздальцев. На сегодняшний день главными распространителями слухов о майдане являются белорусские власти и сам президент Лукашенко, пытающиеся за счет страха оправдать репрессии и мобилизовать провластный электорат.

              Так что ответить им, по сути, нечем.

              Закройте бутылки

              Казалось бы, администрация белорусского президента может открывать шампанское и праздновать победу в деле удачно зачищенного предвыборного поля. Однако проблема в том, что это тактическая победа повлечет за собой серьезные стратегические проблемы.

              Во-первых, ничего не мобилизует противников лучше, чем ощущение вашей слабости. В этом плане «нерегистрация Бабарико – большая ошибка действующей власти. Это решение показывает ее страх. Все увидели, что власть испугалась серьезного соперника на выборах, не решилась вступить с ним в схватку за голоса избирателей. Власти решили, что даже находясь под арестом Бабарико представляет для нее угрозу на выборах!», - заявил бывший кандидат в президенты страны на выборах 2001 года Владимир Гончарик.

              Снимая Бабарико под надуманными предлогами, Лукашенко невольно подтвердил версии его оппонентов о том, что по данным закрытых соцопросов, рейтинг президента среди населения сравнительно невысок.

              И тем самым воодушевил противников на усиление политической борьбы, а их внешних спонсоров из западных стран – на увеличение финансирования этой борьбы.

              Во-вторых, снятие Бабарико – да еще и с такими аргументами – вызовет новую волну критики Белоруссии со стороны Евросоюза, который уже называет будущие выборы «очень важными для определения дальнейшего развития» белорусско-европейских отношений». Нежелание белорусской стороны приглашать на выборы наблюдателей от ОБСЕ (в Минске тянут с решением вопроса и обещают «принять решение о приглашении наблюдателей в надлежащие сроки с учетом развития эпидемиологической обстановки в стране и регионе в целом») станет еще одним аргументом в пользу версии о готовящихся на выборах фальсификаций.

              Да, Минск будет отмахиваться от любой критики и даже угроз персональных санкций со стороны Брюсселя. «Для нас очень странно, когда представитель Европейского Союза, постоянно декларирующего поддержку нашей независимости, начинает вдруг выступать в роли внешнего управляющего, определять виновных и невинных и диктовать, что и как нужно делать руководству Беларуси, а также грозить санкциями», - говорит представитель белорусского МИД Анатолий Глаз.

              Однако проблема в том, что само по себе обострение отношений с Брюсселем выбивает из рук Лукашенко важнейший рычаг давления на переговорах с Москвой – угроз из серии «если не дадите скидки, то уйду на Запад». Лишает его возможности дипломатического и экономического маневра. И в результате сложится парадоксальная ситуация – клевета Александра Лукашенко о поддержке Россией белорусской оппозиции сыграет в пользу Москвы.

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