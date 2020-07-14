Лукашенко лишает себя аргумента в спорах с Москвой

Белорусский ЦИК огласил итоговый список кандидатов в президенты Белоруссии. Там оказался Александр Лукашенко и еще несколько спойлеров. Более-менее серьезные оппозиционные кандидаты были отсеяны под разными предлогами - в том числе из-за «сотрудничества с Россией». Означает ли это, что Лукашенко уже может считать себя победителем выборов?

Президентские выборы в Белоруссии не просто становятся безальтернативными - они даже лишаются интриги и перчинки в виде участия в выборах кандидата за решеткой. 14 июля местный ЦИК отказал задержанному банкиру Виктору Бабарико в регистрации в качестве кандидата в президенты. Причиной отказа названы письмо из Комитета госконтроля о противоправной деятельности господина Бабарико и не отраженных в декларации доходах, полученных незаконным путем, а также использование в его кампании помощи иностранного государства – то есть России.

Безнаказанность отупляет

По сути, ЦИК выставил в качестве аргументов абсурдные и, в общем-то, противозаконные тезисы. Да, следователи регулярно радуют общественность вкусными сливами и сообщениями о расследованиях финансовых операций господина Бабарико. Из последнего – якобы существовавшая «черная касса» в возглавляемом Виктором Бабарико до участия в президентской кампании «Белгазпромбанке». Однако «данные которые содержатся в письме, еще не были проанализировано судом... По нему не вынесен приговор. Нет оснований говорить, что эти данные соответствуют действительности», - возмутился представитель господина Бабарико Максим Знак, вспомнивший о презумпции невиновности. Заявления же главы ЦИК госпожи Ермошиной о том, что она «доверяет органам, которые ведут расследование», являются исключительно ее оценочной точкой зрения и не могут быть законным основанием для недопуска кандидата.

Что же касается помощи иностранного государства, то тут аргументация даже не незаконная, а просто абсурдная. Участие России в понимании белорусского ЦИК– это не чемоданы с налом (которые отправлял венесуэльский президент Уго Чавес на помощь своим друзьям на выборах президента Аргентины). И даже не скоординированный информационный наезд на Лукашенко со стороны российских СМИ по образцу американских, участвующих в предвыборной кампании на стороне демократов и Джозефа Байдена. «Помощью иностранного государства» в белорусском ЦИК назвали участие в инициативной группе Бабарико сотрудников «Белгазпромбанка», недавно отжатого белорусскими властями у российского «Газпрома».

По сути «ЦИК Белоруссии принял беспрецедентное решение: кандидат снят с выборов из-за подозрений - не доказательств! - со стороны власти. Решение было демонстративным, они уверены в своей безнаказанности, уверены, что власть их прикроет», - говорит давний критик белорусских властей, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. Прикроет, прежде всего, в суде – представители штаба Бабарико и еще одного незарегистрированного кандидата Валерия Цепкало уже заявили, что намерены обжаловать решение о недопуске в судебном порядке. «Мы хотя бы в суде узнаем, что произошло, потому что пока всё, что мы услышали со слов, выглядит, по меньшей мере, очень странно», - поясняет Максим Знак.

Шансов нет

Однако, скорее всего, он там услышит такую же оценочную формулировку. Белорусские суды не пойдут против решения администрации президента Лукашенко, в чьем ведении и находился вопрос об итоговом составе списка кандидатов. Вопрос в том, что сейчас будут делать оставшиеся зарегистриованные оппозиционные кандидаты – Светлана Тихановская, Сергей Черечень, Андрей Дмитриев и Анна Канопацкая? Как они ответят на решение ЦИК?

Ряд оппозиционных экспертов советуют им сняться, «принять мощное политическое решение и окончательно подорвать легитимность процесса под названием "выборы", либо похоронить свой политический потенциал и заслужить народную ненависть». Однако такой сценарий маловероятен – политический потенциал оставшихся кандидатов болтается в районе плинтуса, а у некоторых из них (по слухам) есть соответствующие договоренности с администрацией президента Лукашенко. Например, у той же Канопацкой.

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Второй сценарий – консолидация максимально возможного количества протестных голосов вокруг единого оппозиционного кандидата. По сути, единственным полу-несистемным и наиболее раскрученным зарегистрированным оппонентом является Светлана Тихановская – жена посаженного за решетку другого кандидата, Сергея Тихановского, которую ЦИК все-таки зарегистрировал на выборы.

Да, она обещает «бороться за своего мужа и людей Республики Беларусь» и, возможно, даже соберет часть протестного электората – однако репутация мужа (известного сторонника идеи о белорусском майдане) вряд ли позволит этой части быть существенной. Не говоря уже о том, что отыгрывающая образ противницы России и пытающаяся собрать себе проевропейские голоса Анна Канопацкая уже заявила, что не видит, с кем из других кандидатов можно объединиться, поскольку все они «подвержены влиянию российских кукловодов». Так что, несмотря на уже начавшиеся разговоры некоторых кандидатов об объединении штабов, этот сценарий не станет особой проблемой для Александра Григорьевича.

Майдана, о котором мечтает Тихановский и его сторонники, тоже не будет. «У протестных настроений нет руководящей идеи, нет лидера. Сопротивление стихийно, оно не оформлено, не структурировано», - поясняет Андрей Суздальцев. На сегодняшний день главными распространителями слухов о майдане являются белорусские власти и сам президент Лукашенко, пытающиеся за счет страха оправдать репрессии и мобилизовать провластный электорат.

Так что ответить им, по сути, нечем.

Закройте бутылки

Казалось бы, администрация белорусского президента может открывать шампанское и праздновать победу в деле удачно зачищенного предвыборного поля. Однако проблема в том, что это тактическая победа повлечет за собой серьезные стратегические проблемы.

Во-первых, ничего не мобилизует противников лучше, чем ощущение вашей слабости. В этом плане «нерегистрация Бабарико – большая ошибка действующей власти. Это решение показывает ее страх. Все увидели, что власть испугалась серьезного соперника на выборах, не решилась вступить с ним в схватку за голоса избирателей. Власти решили, что даже находясь под арестом Бабарико представляет для нее угрозу на выборах!», - заявил бывший кандидат в президенты страны на выборах 2001 года Владимир Гончарик.

Снимая Бабарико под надуманными предлогами, Лукашенко невольно подтвердил версии его оппонентов о том, что по данным закрытых соцопросов, рейтинг президента среди населения сравнительно невысок.

И тем самым воодушевил противников на усиление политической борьбы, а их внешних спонсоров из западных стран – на увеличение финансирования этой борьбы.

Во-вторых, снятие Бабарико – да еще и с такими аргументами – вызовет новую волну критики Белоруссии со стороны Евросоюза, который уже называет будущие выборы «очень важными для определения дальнейшего развития» белорусско-европейских отношений». Нежелание белорусской стороны приглашать на выборы наблюдателей от ОБСЕ (в Минске тянут с решением вопроса и обещают «принять решение о приглашении наблюдателей в надлежащие сроки с учетом развития эпидемиологической обстановки в стране и регионе в целом») станет еще одним аргументом в пользу версии о готовящихся на выборах фальсификаций.

Да, Минск будет отмахиваться от любой критики и даже угроз персональных санкций со стороны Брюсселя. «Для нас очень странно, когда представитель Европейского Союза, постоянно декларирующего поддержку нашей независимости, начинает вдруг выступать в роли внешнего управляющего, определять виновных и невинных и диктовать, что и как нужно делать руководству Беларуси, а также грозить санкциями», - говорит представитель белорусского МИД Анатолий Глаз.

Однако проблема в том, что само по себе обострение отношений с Брюсселем выбивает из рук Лукашенко важнейший рычаг давления на переговорах с Москвой – угроз из серии «если не дадите скидки, то уйду на Запад». Лишает его возможности дипломатического и экономического маневра. И в результате сложится парадоксальная ситуация – клевета Александра Лукашенко о поддержке Россией белорусской оппозиции сыграет в пользу Москвы.

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