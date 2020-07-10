В КГБ Белоруссии заявили о наличии доказательств по делу Бабарико

Следствие имеет неопровержимые доказательства вины фигурантов уголовного дела «Белгазпромбанка», в том числе его бывшего главы и кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, заявил начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек.

Бычек заявил, что «осуществляя переводы денежных средств по счетам иностранных организаций, распоряжаясь ими с использованием платежных банковских пластиковых карт, участники преступной схемы оставляли соответствующие следы, которые при помощи наших зарубежных коллег позволили следствию установить все обстоятельства, подлежащие доказыванию по такому преступлению, как получение взяток», передает БелТА.

Указывается, что руководство банка, в том числе председатель правления Бабарико, якобы поставили компании «ПриватЛизинг» условие, чтобы та предоставляла банку часть прибыли за «благоприятное решение вопросов о кредитовании».

Напомним, 2 июля претенденту на пост главы Белоруссии Виктору Бабарико предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса.

Сына бизнесмена, Эдуарда, обвинили в уклонении от уплаты налогов, повлекшем ущерб в особо крупном размере.

Бабарико задержали 19 июня по делу против «Белгазпромбанка» по статьям об «уклонении от уплаты налогов» и «легализации средств, полученных преступным путем». Его имуществ арестовано. При этом он собрал необходимое для выдвижения в президенты число подписей.

Виктора Бабарико назвали политзаключенным, сам он считает дело заказным. Евросоюз пригрозил Белоруссии санкциями, если президент страны Александр Лукашенко не освободит политических конкурентов и не обеспечит демократические выборы.

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