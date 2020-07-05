Лукашенко идет к пирровой победе на выборах

ЦИК Белоруссии «забраковал» две трети подписей, поданных за Валерия Цепкало – последнего представителя «большой тройки оппозиционеров», кто все еще находится на свободе. По мнению экспертов, это фактически гарантирует Александру Лукашенко победу на выборах, однако такая победа может оказаться для него пирровой.

В воскресенье в Белоруссии начался период регистрации кандидатов в президенты, который продлится до 14 июля. Те из них, кто успешно пройдет этап регистрации, смогут приступить к предвыборной агитации с 20 июля. А сами выборы, как известно, состоятся 9 августа.

По данным ЦИК, в президентской гонке пока остаются семь участников: действующий глава республики Александр Лукашенко, экс-глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало, бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико, бывший депутат Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и безработная Светлана Тихановская.

Но накануне ЦИК «забраковал» две трети подписей, собранных поддержку Цепкало – единственного представителя «большой оппозиционной тройки», куда входят Виктор Бабарико и блогер Сергей Тихановский (Светлана Тихановская ешо жена), кто все еще остается на свободе.

В России о Цепкало мало кто слышал, но по белорусским меркам это серьезная фигура. Будучи выпускником МГИМО и профессиональным дипломатом, он занимал должности посла в США и замглавы МИД Белоруссии, а с 2005 по 2017 год был директором Парка высоких технологий, который в народе называют «белорусской Кремниевой долиной». Здесь, как считают IT-эксперты, Цепкало добился наиболее значимых успехов.

Этот человек позиционирует себя как сторонника многовекторной политики. С одной стороны, выступает за восстановление отношений с Западом, с другой стороны, заявляет о необходимости сохранения союзничества с Россией. Если же говорить о внутренней политике, здесь Цепкало призывает ограничить полномочия президента, расширить роль парламента и провести децентрализацию.

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«Однако вероятность того, что Цепкало удастся защитить подписи и продолжить избирательную кампанию крайне мала, – заявил газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Дмитрий Болкунец. - Скорее всего он вылетит из гонки и повторит судьбу Бабарико. Что касается шансов самого Бабарико на продолжение кампании, то они и вовсе равны нулю».

По его словам, некоторые эксперты считают, что Тихановскую все-таки допустят к выборам, но сам Болкунец в этом сомневается. «В итоге у нас остается три спойлера Лукашенко: Канопацкая, Дмитриев и Черечень. В такой ситуации я не исключаю переток протестных голосов в пользу Черечня – никому неизвестного молодого парня от «Грамады», – добавил он.

По мнению политолога, отсутствие оппозиционных кандидатов в избирательной кампании демонстрирует неспособность Лукашенко провести честные выборы. Таким образом Бацька фактически гарантировал себе победу на выборах, но она рискует оказаться пирровой. «К сожалению, это может вылиться в очередные аресты лидеров мнений и протестные акции, которые ни к чему хорошему не приведут», – убежден Болкунец.

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Он также отметил, что дестабилизация ситуации в республике не соответствует российским интересам. «Это очень опасно. Опыт других стран показывает, что разрушение такого рода политических систем влечет за собой люстрации, поиск шпионов и прочий негатив, свойственный «цветным революциям». Зачастую революция невозможна там, где лидер страны пользуется поддержкой населения. Но в случае с Лукашенко мы видим обратное», – резюмировал эксперт.

В то же время гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов усомнился в вероятности «цветной революции» в Минске. «Если говорить об украинском сценарии и сравнивать Лукашенко и Януковича, то у белорусского лидера совершенно иной опыт. Он политик другого масштаба. Кроме того, украинская оппозиция была широко представлена в Верховной Раде, чего не скажешь о белорусском парламенте. Также майдан поддержали украинские олигархи, а в Белоруссии они отсутствуют», – сказал Кортунов газете ВЗГЛЯД.

С другой стороны, по мнению эксперта, в политике «всякое возможно». По его словам, если в Белоруссии пройдет майдан по сценарию, приближенному к украинскому – это создаст для России множество проблем самого разного характера.

«Геополитические проблемы возникнут из-за обострения отношений с Западом. Экономические – из-за того, что Белоруссия является нашими воротами в Европу. Политико-психологические – из-за того, что белорусы для нас чуть ближе, чем украинцы. Потому к негативному развитию событий Москве лучше подготовиться заранее», – резюмировал Кортунов.

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