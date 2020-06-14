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14 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 20:47  |  vz.ru
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В России появился новый экспортный товар

Сахарная отрасль России нашла выход из кризисаФото: Александр Рюмин/ТАСС
Рекордный экспорт российского сахара может стать спасением для всей отрасли. Производители этого продукта совершили настоящий прорыв: Россия превратилась из импортера в экспортера сахара. Однако пять лет назад отрасль столкнулась с кризисом перепроизводства. Рекордный экспорт дает надежду на выход из него, если России удастся удержать и расширить зарубежные рынки. Подробности...
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Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома

Лукашенко не побоялся крепко поссориться с ГазпромомФото: Петр Сивков/ТАСС
Александр Лукашенко не на шутку развернул борьбу с «заговором банкиров», в которых белорусский лидер увидел угрозу своему правлению. Сотрудники Белгазпромбанка, дочерней структуры Газпрома, уже дают показания против бывшего шефа, Виктора Бабарико, который неожиданно оказался главным конкурентом «батьки» на грядущих выборах. Однако у атаки на банк, помимо Бабарико, есть еще одна цель. Подробности...
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Россия благодарит добровольцев борьбы с пандемией

Волонтеры стали первыми зрителями на концерте после пандемииФото: Евгений Одиноков/РИА «Новости»
В День России в Москве на Красной площади чествовали волонтеров за помощь в борьбе с коронавирусом. Учрежденную президентом памятную медаль получили участники акции «Мы вместе!». В период пандемии волонтеры помогали врачам в «красных» зонах больниц и доставляли нуждающимся лекарства и продукты. Что их побудило добровольно рисковать здоровьем и тратить личное время на помощь другим, удостоенные медалей волонтеры рассказали газете ВЗГЛЯД. Подробности...
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Цензура и лицемерие уничтожили свободу слова в Америке

Не уловившие настроения масс американские журналисты вынуждены прощаться со своей работойФото: Астапкович Владимир/ТАСС
Массовые чистки и едва ли не настоящие репрессии переживают сегодня многие представители американской творческой интеллигенции. Их единственная вина в том, что они недостаточно глубоко и самоотверженно защищают чернокожих от дискриминации. По крайней мере, так считает «коллективный обком», установивший в американских СМИ цензуру и лицемерие почище советских. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Как концепция блицкрига изменила историю Европы

Тимур Шерзад, журналист
14 июня 1940 года германские войска вошли в Париж. Пала не только Франция – разрушился весь силовой баланс в Европе. Сильнейшая, как считалось, сухопутная армия противников Оси была разгромлена за считанные недели. Подробности...
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Американцы дождались своего 1937 года

Сергей Мардан, публицист
В США идет поиск внутренних врагов, внутренней контрреволюции, счеты с которыми сводятся с применением методов и терминологии, с которой мы хорошо знакомы по учебникам истории России XX века. Подробности...
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Демонстративное омовение ног чёрным ещё аукнется Америке

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
Это жест пассивной агрессии в несколько ходов. И адресован он вообще не чёрным, которым моют ноги – а всем остальным, которые это смотрят и наливаются праведным гневом со страшной силой. Подробности...
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          На предстоящих выборах президента Белоруссии какого результата вы желаете действующему президенту Лукашенко?
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              На предстоящих выборах президента Белоруссии какого результата вы желаете действующему президенту Лукашенко?

              Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома

              Лукашенко не побоялся крепко поссориться с Газпромом   14 июня 2020, 20:26
              Фото: Петр Сивков/ТАСС
              Текст: Михаил Мошкин,
              Алексей Нечаев

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              Александр Лукашенко не на шутку развернул борьбу с «заговором банкиров», в которых белорусский лидер увидел угрозу своему правлению. Сотрудники Белгазпромбанка, дочерней структуры Газпрома, уже дают показания против бывшего шефа, Виктора Бабарико, который неожиданно оказался главным конкурентом «батьки» на грядущих выборах. Однако у атаки на банк, помимо Бабарико, есть еще одна цель.

              Все 15 задержанных по делу «дочки» Газпрома – Белгазпромбанка – дают признательные показания, в том числе в отношении недавнего председателя компании, а ныне – кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико. Об этом в воскресенье заявила Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь белорусского президента Александра Лукашенко.

              По словам Эйсмонт, дела были возбуждены «по серьезным статьям»: о легализации средств, добытых преступным путем в особо крупном размере, неуплате налогов. Напомним, что в минувший четверг в головном офисе «Белгазпромбанка» прошли обыски. «Изъяты огромные суммы денег, ценные бумаги, золото», – перечислила пресс-секретарь президента Белоруссии.

              Тогда же, в четверг гостелеканал «Беларусь 1» со ссылкой на республиканский комитет госконтроля сообщил: возбуждены «сразу два уголовных дела», фигурантами которого являются «бывшие и нынешние работники крупных компаний – например, Белгазпромбанка, а также компаний помельче». По его данным, «речь идет о сложной, давно и хорошо отлаженной схеме денежных махинаций, в серый оборот были вовлечены немалые суммы».

              Газпромбанк и Газпром (которые являются акционерами Белгазпромбанка с долями по 49,8%) выразили максимально возможный протест. Они объявили о незаконном назначении и.о. председателя правления своей белорусской «дочки». В заявлении российской корпорации говорится: белорусские власти грубо нарушили не только собственное законодательство, но и Астанинский договор о Евразийском экономическом союзе, «и непосредственно затрагивают права и законные интересы российских акционеров ОАО «Белгазпромбанк», а также интересы клиентов и вкладчиков».

              «Думаю, дело не в Газпроме, а в Бабарико – кандидате, которого достаточно широко поддерживают граждане, – подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД член Совета Федерации Франц Клинцевич. – Не исключаю, что озабоченность Лукашенко связана с опасениями по поводу результатов голосования. Зная линию поведения Александра Лукашенко, можно предположить, что он таким образом страхуется от рисков. Но некоторые действия были, грубо говоря, совершены «по беспределу».

              Бабарико, который возглавлял Белгазпромбанк в течение без малого 20 лет (с лета 2000 по май 2020 года) заявил, что действия властей республики «носят заказной политический характер». Первоначально в комитете госконтроля республики сообщили: Бабарико в этом деле «процессуального статуса не имеет». Но, судя по заявлению Эйсмонт о том, что фигуранты дают показания против бывшего шефа, «статус» у перспективного кандидата в президенты и может появиться – за пять месяцев до выборов. Голосование, напомним, намечено на октябрь.

              Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко был неприятно удивлен внезапным выходом белорусов из политической спячки и активной предвыборной борьбой конкурентов, не известных доселе широкой публике. Проблема в том, что в республике давно не проводятся соцопросы о доверии к политикам. Если доверять такой ненадежной выборке как голосования на сайтах, то популярность президента Лукашенко колеблется в промежутке от 2-3 до 15%. Судя по разного рода «пиратским» опросам общественного мнения, Бабарико лидирует. Оппозиционные белорусские сайты утверждают, что у экс-главы Белгазпромбанка шансы собрать 50-60% голосов. Таким образом, экс-банкиру прочат победу в первом туре. Возбуждая дела, власти «хотят довести рейтинг Бабарико до 80%? Уже немного осталось», – цитировал портал «Солидарность» мнение пользователей соцсетей.

              Даже если цифры рейтингов – спорные, есть очевидные факты. Собрать подписи в поддержку Бабарико вызвались почти 10 тысяч волонтеров, которым довольно быстро удалось собрать около 400 тысяч «автографов», – отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Дмитрий Болкунец. «Президента смущает популярность Бабарико»... Он связал его успех с Белгазпромбанком, и таким образом родилась «теория заговора банкиров», которые якобы намерены захватить власть в стране», – констатировал эксперт.

              На ваш взгляд

               
              На предстоящих выборах президента Белоруссии какого результата вы желаете действующему президенту Лукашенко?


              Обсуждение: 29 комментариев
              «Очевидно, что реакцию властей следует считать проявлением предвыборной озабоченности, – заметил сенатор Клинцевич. – Но с точки зрения «буквы закона», белорусские власти предъявляет претензии к руководству крупных российских корпораций», – заметил Клинцевич. По мнению сенатора, Москва заинтересована в том, чтобы Лукашенко оставался во главе Белоруссии, ведь, несмотря на все сложности в российско-белорусских взаимоотношениях, нынешний руководитель – давний, и «понятный» партнер. «Решать предстоит гражданам Белоруссии на выборах», – подчеркнул сенатор, но добавил, что приход нового человека внесет элемент неизвестности.

              Пока Лукашенко добился лишь того, что внес напряжение в отношения с Газпромом. В российском холдинге заявили, что акционеры Белгазпромбанка будут добиваться защиты своих прав доступными правовыми средствами, а также примут все возможные меры для охраны интересов клиентов.

              «Происходящее с банком – это рейдерский захват в стиле 90-х, констатировал Болкунец. – Нечто похожее мы уже видели в Киеве, когда был захвачен Сбербанк. Потому Газпром ожидаемо заявил, что не признает назначенное Минском руководство банка. Но этого мало, нужна официальная реакция Москвы».

              Эксперт, впрочем, не считает атаку на «дочку» российской газовой корпорации проявлением безрассудства Лукашенко. По мнению Болкунца, помимо главной, внутриполитической цели, белорусский президент решил жестко поторговаться с Москвой.

              В тот же день, когда прошли обыски в минском офисе Белгазпромбанка, «батька» в своей обычной манере прошелся по поводу углеводородной зависимости Белоруссии. От назначенного недавно нового правительства Лукашенко потребовал снизить зависимость Белоруссии от России. Однако с другой стороны, белорусский лидер совсем недавно заявлял, что в ситуации с пандемией цена на поставляемый в республику природный газ (по большей части – это именно российский газ) должна быть более гибкой.

              «Лукашенко постарается получить выкуп за захваченный банк: либо финансовый, либо политический», – прогнозирует Болкунец. Эксперт напомнил, что 19 июня глава МИД России Сергей Лавров должен прибыть в Минск, где ожидается подписание соглашения о взаимном признании виз, выданных третьим странам. «Думаю, Лавров не стал бы ехать в Минск ради подписания одной бумажки. Скорее всего состоится двухстороння встреча с Лукашенко, где президент постарается договориться о переговорах с Путиным 24 июня в Москве. Если переговоры состоятся – государственные медиа интерпретируют их как поддержку Лукашенко со стороны Кремля», – прогнозирует политолог.

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