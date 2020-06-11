Премьер Белоруссии призвал избавить страну от углеводородной зависимости

Белорусское правительство ставит перед собой задачу избавить страну от углеводородной зависимости от других государств, заявил премьер-министр республики Роман Головченко.

«В условиях новой реальности при переходе экономики к мировым ценам на энергоносители и постоянно возникающих внешних угроз наша первоочередная задача – избавить экономическую систему от углеводородной и иной конъюнктурной зависимости, искоренить системные дисбалансы, обеспечить устойчивое развитие экономики и динамику роста благосостояния граждан», – заявил Головченко, передает БелТА.

По его словам, эти и другие задачи найдут отражение в будущей программе деятельности правительства.

В апреле Минэкономразвития сообщало, что из-за коронавируса снизился спрос на российские нефть и газ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что в ситуации с пандемией цена на природный газ должна быть более гибкой. В начале июня Россия вновь нарастила поставки нефти в Белоруссию.

3 июня Лукашенко отправил правительство в отставку. Новым премьером Белоруссии стал Роман Головченко, который ранее занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета. От нового кабмина Лукашенко потребовал снизить зависимость Белоруссии от России.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о неожиданной интриге на выборах президента Белоруссии и о том, что Лукашенко угрожает майдан.