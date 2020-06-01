Россия нарастила поставки нефти в Белоруссию

«Транснефть» нарастила поставки нефти в Белоруссию по нефтепроводу «Дружба» в мае до 1,13 млн тонн, что на 10,8% больше относительно аналогичного периода прошлого года, сообщил советник президента, пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин.

«На белорусские НПЗ поставлено по нефтепроводу «Дружба» 1,13 млн тонн (в мае 2019 года 1,02 млн тонн)», – передает его слова ТАСС.

Он также сообщил, что поставки нефти из России в Китай через Казахстан и отвод от ВСТО снизились в мае на 15,5%.

«В КНР по нефтепроводу через Казахстан и отвод от ВСТО было прокачено 3,04 млн тонн (в мае 2019 года 3,6 млн тонн)», – сказал Демин.

В целом, сообщил он, «Транснефть» экспортировала в мае 13,73 млн тонн российской нефти. Это почти на 15% меньше, чем за май 2019 года.

«На российские НПЗ поставлено 19,66 млн тонн нефти (в мае 2019 года – 19,1 млн тонн). На экспорт отгружено 16,5 млн тонн нефти (в мае 2019 года – 18,8 млн тонн), из этого объема нефть России – 13,73 млн тонн (в мае 2019 года – 16,14 млн тонн)», – сказал Демин.

В апреле Минэкономразвития сообщало, что из-за коронавируса снизился спрос на российские нефть и газ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что в ситуации с пандемией цена на природный газ должна быть более гибкой.