Политолог: Лукашенко взял у России заложников

«Лукашенко совершил рейдерский захват банка и постарается получить от России выкуп: либо финансовый, либо политический», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Болкунец. Так он прокомментировал заявление Газпрома о незаконном назначении руководителей Белгазпромбанка, которое сопровождалось обысками в компании.

«Главная причина атаки на Белгазпромбанк – это выборы в Белоруссии. Как известно, кандидат в президенты Виктор Бабарико, ранее 20 лет руководивший этим банком, показывает феноменальный результат: почти 10 тысяч человек собрали около 400 тысяч подписей в его поддержку. Видимо, это взбесило Лукашенко и он перевозбудился», – считает белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

«Кроме того, президента смущает популярность Бабарико, который по разным опросам набирает более 50% голосов, в то время как у Лукашенко рейтинг поддержки колеблется от 3% до 7%. После этого опросы, в том числе на интернет-площадках, оказались под запретом», – продолжил собеседник.

«В итоге у Лукашенко сложилось не очень хорошее отношение к Бабарико. Он связал его успех с Белгазпромбанком, и таким образом родилась «теория заговора банкиров», которые якобы намерены захватить власть в стране», – пояснил эксперт.

«Ну а происходящее с банком – это рейдерский захват в стиле 90-х, который нарушает законодательство Белоруссии, России и ЕАЭС. Нечто похожее мы уже видели в Киеве, когда был захвачен Сбербанк. Потому Газпром ожидаемо заявил, что не признает назначенное Минском руководство банка. Но этого мало, нужна официальная реакция Москвы», – отметил политолог.

При этом эксперт напомнил, что 19 июня глава МИД России Сергей Лавров должен прибыть в Минск, где ожидается подписание соглашения о взаимном признании виз, выданных третьим странам. «Думаю, Лавров не стал бы ехать в Минск ради подписания одной бумажки. Скорее всего состоится двухстороння встреча с Лукашенко, где президент постарается договориться о переговорах с Путиным 24 июня в Москве. Если переговоры состоятся – государственные медиа интерпретируют их как поддержку Лукашенко со стороны Кремля», – прогнозирует политолог.

«И на встрече с Путиным Лукашенко постарается получить выкуп за захваченный банк: либо финансовый, либо политический. Но, насколько мы знаем, Россия захват заложников не прощает», – резюмировал Болкунец.

Напомним, 11 июня в головном здании Белгазпромбанка прошли обыски. Как сообщили в комитете госконтроля Белоруссии, было возбуждено уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. В качестве подозреваемых проходят представители коммерческих структур, а также бывшие и действующие работники банковской системы, но Бабарико в этом деле «процессуального статуса не имеет».

Бабарико, комментируя обыски, заявил, что действия властей республики в отношении банка «носят заказной политический характер». А президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов пригласить Интерпол и иностранных специалистов для оценки результатов расследования уголовного дела, связанного с Белгазпромбанком.

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Позже Газпромбанк и Газпром, являющиеся акционерами Белгазпромбанка с долей в 49,818% каждый, заявили о незаконном назначении исполняющего обязанности председателя правления белорусского банка.

В заявлении уточняется, что назначения сопровождались задержанием полномочных членов правления Белгазпромбанка. В компании подчеркнули, что «указанные действия совершены с грубым нарушением законодательства Республики Белоруссии и Договора о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 года) и непосредственно затрагивают права и законные интересы российских акционеров ОАО «Белгазпромбанк», а также интересы клиентов и вкладчиков».

В российском холдинге добавили, что акционеры Белгазпромбанка будут добиваться защиты своих прав доступными правовыми средствами, а также примут все возможные меры для охраны интересов клиентов и обеспечения финансовой стабильности банка.

Отметим, что Белгазпромбанк действует в Белоруссии с 1990 года. Газпрому и Газпромбанку принадлежит по 49,8% акций банка, Госкомимуществу Белоруссии – 0,097% акций.

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