Газпром назвал незаконным назначения руководителей Белгазпромбанка

Газпромбанк и Газпром, являющиеся акционерами Белгазпромбанка с долей в 49,818% каждый, заявили о незаконном назначении исполняющего обязанности председателя правления белорусского банка.

«Газпромбанк (АО) и ПАО «Газпром» как акционеры ОАО «Белгазпромбанк» заявляют о том, что 11 июня 2020 года в нарушение законодательства Республики Белоруссии правлением Национального банка Республики Белоруссии были осуществлены незаконные действия по назначению и.о. председателя правления и и.о. заместителя председателя правления ОАО «Белгазпромбанк», – говорится в релизе, передает РИА «Новости».

Там уточняется, что назначения сопровождались задержанием полномочных членов правления Белгазпромбанка. В компании подчеркнули, что «указанные действия совершены с грубым нарушением законодательства Республики Белоруссии и Договора о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 года) и непосредственно затрагивают права и законные интересы российских акционеров ОАО «Белгазпромбанк», а также интересы клиентов и вкладчиков».

В российском холдинге добавили, что акционеры Белгазпромбанка будут добиваться защиты своих прав доступными правовыми средствами, а также примут все возможные меры для охраны интересов клиентов и обеспечения финансовой стабильности банка.

11 июня в головном здании Белгазпромбанка, который на протяжении 20 лет возглавлял баллотирующийся в президенты республики Виктор Бабарико, прошли обыски. Как сообщили в в комитете госконтроля Белоруссии, было возбуждено уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. В качестве подозреваемых проходят представители коммерческих структур, а также бывшие и действующие работники банковской системы, но Бабарико в этом деле «процессуального статуса не имеет».

Позже в тот же день гостелеканал «Беларусь 1» со ссылкой на комитет госконтроля уточнил, что возбуждены «сразу два уголовных дела», фигурантами которого являются «бывшие и нынешние работники крупных компаний – например, Белгазпромбанка, а также компаний помельче». По его данным, «речь идет о сложной, давно и хорошо отлаженной схеме денежных махинаций, в серый оборот были вовлечены немалые суммы».

Бабарико, комментируя обыски, заявил, что действия властей республики в отношении банка «носят заказной политический характер». А президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов пригласить Интерпол и иностранных специалистов для оценки результатов расследования уголовного дела, связанного с Белгазпромбанком.

Белгазпромбанк действует в Белоруссии с 1990 года. Газпрому и Газпромбанку принадлежит по 49,8% акций банка, Госкомимуществу Белоруссии – 0,097% акций.