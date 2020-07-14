ЦИК Белоруссии отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты

ЦИК Белоруссии отказался зарегистрировать экс-главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико в качестве кандидата в президенты.

Причиной отказа в регистрации Бабарико глава Центризбиркома Лидия Ермошина назвала письмо из Комитета госконтроля о якобы противоправной деятельности Бабарико и незаконно полученных доходах, не отраженных в декларации, передает РИА «Новости».

«В декларации не отражены находящиеся в его фактической собственности и пользовании материальные средства и недвижимое имущество, а также доходы от деятельности ряда подконтрольных ему белорусских коммерческих структур», – сказала Ермошина на заседании.

Также в ЦИК заявили, что Бабарико использовал помощь иностранного государства. Помощью иностранного государства комиссия сочла участие в инициативной группе Бабарико сотрудников ОАО «Белгазпромбанк», акционерами которого являются российские «Газпром» и Газпромбанк.

«Так, после официального увольнения с должности председателя правления Белгазпромбанка, а также до и после регистрации инициативной группы по выдвижению Бабарико кандидатом, в интересах избирательной кампании последнего использовались материальные и иные ресурсы указанного банка», – сказала глава ЦИК.

Ранее начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек заявил, что следствие имеет неопровержимые доказательства вины фигурантов уголовного дела «Белгазпромбанка», в том числе Бабарико.

Напомним, 2 июля претенденту на пост главы Белоруссии Виктору Бабарико предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса.

Бабарико задержали 19 июня по делу против «Белгазпромбанка» по статьям об «уклонении от уплаты налогов» и «легализации средств, полученных преступным путем». Его имуществ арестовано. При этом он собрал необходимое для выдвижения в президенты число подписей.

Виктора Бабарико назвали политзаключенным, сам он считает дело заказным. Евросоюз пригрозил Белоруссии санкциями, если президент страны Александр Лукашенко не освободит политических конкурентов и не обеспечит демократические выборы.

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