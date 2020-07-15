Наблюдателей от ОБСЕ не позвали на выборы президента Белоруссии

БДИПЧ ОБСЕ не планирует направлять наблюдательную миссию на выборы президента Белоруссии, так как не получило приглашения от белорусских властей.

«Директор БДИПЧ ОБСЕ проинформировала министерство иностранных дел Белоруссии о том, что отсутствие приглашения наблюдать за предстоящими президентскими выборами не позволяет БДИПЧ наблюдать за текущими выборами», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. Во вторник белорусский ЦИК огласил итоговый список кандидатов в президенты. В нем оказались пять кандидатов в президенты, двум претендентам во вторник было отказано в регистрации. После этого нескольких городах страны прошли несанкционированные акции протеста. Демонстранты вышли на акции в Минске, Гомеле, Бресте, Пружанах, Солигорске, Бобруйске.