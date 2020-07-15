Сотрудников «Радио Свобода» и Би-би-си задержали на акциях протеста в Минске

В Белоруссии милиция задержала ряд сотрудников СМИ, в том числе иностранных, которые освещали несанкционированные акции протеста, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.

После того, как ЦИК Белоруссии отказался регистрировать кандидатами в президенты экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало, в нескольких городах страны прошли несанкционированные акции протеста. Демонстранты вышли на акции в Минске, Гомеле, Бресте, Пружанах, Солигорске, Бобруйске.

В Минске люди собирались в группы, но, как правило, расходились при появлении милиции. Однако произошло несколько стычек протестующих с сотрудниками ОМОНа, передает РИА «Новости».

Из-за протестующих были перекрыты некоторые участки проспекта Независимости, закрылись раньше времени несколько станций метро в центре города.

Белорусская ассоциация журналистов сообщила, что милиция задержала более 10 сотрудников СМИ. В частности, в Минске задержали журналистов «Еврорадио», портала tut.by, «Радио Свобода», «Нового часа», «Белсата». Также был задержан оператор ВВС Энди Смайт. Их уже отпустили.

Данные незарегистрированного белорусскими властями правозащитного центра «Весна» свидетельствуют, что были задержаны свыше 100 участников протестов.

Перед задержаниями сотрудники милиции по громкоговорителям просили людей не собираться, напоминая об административной ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях, передает ТАСС.

Цепкало, комментируя акции протеста, заявил: «Это все должно быть в пределах закона, я не призываю никого ничего штурмовать».

При этом он поддержал выражение гражданами своего «несогласия с полным игнорированием воли белорусского народа, с тем, как воруются голоса». Он одобрительно высказался о молодежи, которая выстраивается в «цепочки солидарности».

«И этих людей было много, на них смотрел весь мир», – сказал он.

Как рассказывала газета ВЗГЛЯД, белорусский ЦИК огласил итоговый список кандидатов в президенты Белоруссии. Там оказался Александр Лукашенко и еще несколько спойлеров. Более-менее серьезные оппозиционные кандидаты были отсеяны под разными предлогами - в том числе из-за «сотрудничества с Россией».

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