Лукашенко сразится за власть с фанерными марионетками

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4 августа, вторник  |  Последнее обновление — 22:45  |  vz.ru
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К чему привела США массовая раздача денег

США забросали американцев дармовыми деньгами Pascal Deloche / GODONG/Global Look Press
Соединенные Штаты потратили фантастические деньги на поддержку бизнеса и населения во время пандемии – триллионы долларов. Миллионы американцев получили от государства на руки хорошие выплаты, и хотя некоторым они действительно помогли, другие жалуются на проблемы и мошенничество. Почему эта помощь оказалась далеко не столь эффективна, как заявляют об этом сами американские власти? Подробности...
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Игра с «вагнеровцами» загнала Лукашенко в ловушку

Из задержания россиян Лукашенко не извлек никакой пользы Andrej Cukic/EPA/ТАСС
Кремль назвал безосновательным арест 33 россиян в Белоруссии и выразил надежду на их скорое освобождение. Минск в то же время отправил на Украину список арестованных, в котором Киев нашел 28 участников боевых действий в Донбассе. Теперь выдача задержанных любой из стран испортит Лукашенко отношения со второй страной. Да и внутри Белоруссии ему эта история с «бойцами ЧВК» не принесла электоральной выгоды. Подробности...
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«Армата» избавилась от проблем со зрением

Отечественному ВПК удалось решить главную проблему танка третьего поколения Владимир Астапкович/РИА Новости
Отечественный ВПК заявил о решении главной проблемы «Арматы» – об обеспечении танка дальним ночным зрением. По этой части оборонка еще в советское время отстала от Запада и долгие годы была вынуждена ввозить инфракрасные прицелы из стран НАТО. После 2014 года поставки прервались. Теперь выпуск аналоговых инфракрасных прицелов налажен в России, правда, пока лишь в режиме эксперимента. Действительно ли вопрос с тепловизорами можно считать закрытым? Подробности...
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Кровавая бойня стала национальной мечтой Украины

Большинство исследователей сходятся на цифре 250 тысяч: 250 тысяч сербов бежали из Краины под военными ударами хорватов Reuters
Ровно 25 лет назад началась операция «Буря» – жестокое военное преступление, в ходе которого хорваты уничтожили республику Сербская Краина. В наши дни эти трагические события приобрели новую актуальность, поскольку именно на «Бурю» и на Хорватию в целом ориентируется Украина, мечтающая об «окончательном решении проблемы Донбасса». Но украинские националисты не учитывают главного. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Дискриминация белого гетеросексуального большинства не вечна

Андрей Бабицкий, журналист
У России есть серьезные социокультурные резервы для оказания необходимой помощи той части западных элит, которая хотела бы разрушить морок постмодерна и неолиберализма. Она – пример возвращения к традиции. И пример для других. Подробности...

Китаю все сложнее сдерживать свои возможности

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Чтобы быть успешной, китайская внешняя политика в условиях долгосрочного конфликта с США должна быть основана на понимании того, что исторический период, когда возможным было полное или относительное доминирование одной державы, закончился вместе с завершением либерального мирового порядка. Подробности...
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Глобальная диктатура уже здесь

Сергей Худиев, публицист, богослов
Проблема в том, что люди, которых вы не выбирали, которые ни в малейшей степени не отчитываются перед вами в своих решениях, которые вообще находятся в другой стране, приобрели над вами власть – и могут испортить вам жизнь, если вы будете непослушны. Подробности...
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За что ненавидят «Северный поток – 2»

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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
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    Лукашенко сразится за власть с фанерными марионетками

    Александр Лукашенко попросил видеть различия между реальной оппозицией и «фанерными марионетками»    4 августа 2020, 22:45
    Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
    Текст: Людмила Суркова,
    Андрей Резчиков

    Лукашенко выступил с ежегодным посланием к народу и парламенту. Он пообещал белорусам рост зарплат в два раза и дал характеристику своим оппоненткам на выборах. Говоря о задержанных российских гражданах, Лукашенко заявил, что они якобы были специально засланы в страну и пригрозил в случае обострения обстановки неприятностями «до Владивостока». Впрочем, в Москве эти заявления Батьки восприняли спокойно.

    Во вторник утром президент Белоруссии Александр Лукашенко опубликовал на страницах издания «Звязда» свою избирательную программу, а в середине дня выступил с обращением к членам парламента и к нации. Трансляцию вели государственные телерадиоканалы республики.

    В ходе полуторачасового обращения президент подробно остановился на ситуации с арестом тридцати россиян, которых в Минске заподозрили в попытке дестабилизировать обстановку в республике. Лукашенко назвал задержанных «боевиками», намекнув на то, что они готовились устроить бойню и «цветную революцию», и призвал Москву в этой ситуации не манипулировать фактами, прекратить «врать и нести всякую писанину в средствах массовой информации».

    По версии Батьки, задержанные «рассказали все», в частности, они якобы признались в том, что были направлены в Белоруссию специально. «Все это вранье: про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию. Эти люди, они дали показания, были направлены специально в Беларусь. Команда была – ждать», – заявил Лукашенко.

    Лукашенко призвал сохранить мир в стране и заявил, что «у кукловодов ничего не получится». При этом президент сообщил о еще одном отряде иностранных боевиков, якобы «переброшенном на юг республики» – и тоже для подрыва стабильности в Белоруссии. Он пригрозил: если в Белоруссии «полыхнет», то смута не удержится в рамках республики и «до Владивостока будет тяжело».

    Впрочем, такая череда обвинений в адрес восточного соседа не помешала Лукашенко, как и прежде, назвать Россию ближайшим союзником. Он лишь добавил, что Москва будто бы сама решила сменить братские отношения на партнерские. «Россия боится нас потерять, потому что, кроме нас, у нее не осталось по-настоящему близких союзников. И Запад в последнее время стал проявлять к нам все более предметный интерес. Да и Китай всерьез рассчитывает на стабильность своего друга», – перечислял Лукашенко. Он также пожаловался, что бюджет республики потерял 600 млн долларов из-за недавних «нефтяных разборок» с Россией.

    Что касается предстоящих 9 августа президентских выборов, то глава государства пообещал, что никто не собирается красть ничьи голоса. Свою главную соперницу – кандидата Светлану Тихановскую, а также ее соратниц Веронику Цепкало и Марию Колесникову Лукашенко назвал «несчастными девчонками», которые «не понимают, что им пишут те, кто за ними стоит». «Различайте реальную политику, реальную оппозицию и фанерных марионеток: нельзя возглавить страну, появившись из ниоткуда. Мы хорошо знаем те фабрики, с конвейера которых сходят такие кандидаты: появляются, обманывают, провоцируют, потом списываются в тираж своими же хозяевами», – сказал Лукашенко.

    При этом он заявил, что власти примут любое решение граждан страны на выборах главы государства, но попросил «не предавать».

    Тихановская уже ответила действующему главе республики. «Я не смотрела полностью его обращение, но эти слова слышала. О каких силах идет речь, сказать не могу, кто там собирается что дестабилизировать, – сказала Тихановская РБК. – Но о том, что три девчонки, ну не соврал же. (...) Три боевые подруги, три соратницы – так получилось, что пришлось встать вместо своих мужчин».

    Ответили Лукашенко и в российском МИДе. Стоит согласиться с той частью речи, где говорится о «братских отношениях народов», не подверженных сиюминутным переменам, «включая электоральные», заявила представитель дипломатического ведомства Мария Захарова. «Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают», – подчеркнула Захарова.

    В Совете Федерации тоже спокойно отреагировали на резкость некоторых слов Лукашенко, списав их на предвыборный мандраж. «Да, нынешние оценки из уст Лукашенко не работают на улучшение наших отношений. Слова прозвучали неприятные, требующие осмысления и какой-то реакции, – признал член комитета по международным делам Совета Федерации Олег Морозов. – Но я все-таки спишу это на предвыборную нервозность, на некий результат провокационных действий со стороны зарубежных и внутриполитических противников Лукашенко. Вся эта история с задержанием наших граждан явно отдает в лучшем случае дешевым политическим водевилем, а в худшем – это продуманная провокация, рассчитанная на дестабилизацию российско-белорусских отношений».

    Сенатор рассчитывает, что после выборов «наши отношения придут в более-менее нормальное состояние».

    Внешняя политика вскользь упоминается и в предвыборной программе Лукашенко, однако без конкретики. Слово «Россия» в нем вообще отсутствует. Батька лишь обещает в случае победы приложить все усилия «для расширения числа дружественных» Белоруссии стран. Зато есть конкретика по части социальной политики – Лукашенко обещает в ближайшие пять лет удвоить зарплаты за счет экономического скачка. Кроме того, он обещает провести в ближайшие пять лет референдум по изменению конституции. «Готовность белорусов брать на себя ответственность за судьбу страны очевидная, и степень этой ответственности установит сам народ. Но по закону. Не на улицах и площадях, а через правовые отношения. Начнем с конституции», – пишет Лукашенко. По его мнению, белорусы «определят свои права, обязанности, свободы и обязательства, а также полномочия органов государственной власти». При этом Батька не объясняет, какие недостатки есть в действующей конституции и как именно надо изменить полномочия властей.

    Белорусский политолог Дмитрий Болкунец назвал предвыборную программу Батьки пространной. В частности он сомневается в обещании удвоить зарплаты всего за одну пятилетку. Болкунец обратил внимание на отсутствие в программе методологии. «Он пишет об образовании, но не уточняет, как именно оно будет развиваться. Также нет уточнений того, как будет меняться рынок труда», – добавил собеседник.

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    На предстоящих выборах президента Белоруссии какого результата вы желаете действующему президенту Лукашенко?


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    По мнению Болкунца, правки в основной закон тоже нужно было вносить гораздо раньше. Идея Лукашенко изменить конституцию «давно витала в воздухе». «Такие намерения появились после ухода Назарбаева с поста президента Казахстана. Но он поступил мудро, а Лукашенко уже опоздал. Ему надо было провести конституционную реформу, назначить преемника и покинуть свой пост», – считает политолог. 

    В свою очередь политолог Алексей Дзермант приветствует намерение Лукашенко изменить основной закон. Он предположил, что это будет связано с передачей части президентских полномочий парламенту. «Приходит новое поколение с запросами на разнообразие политической жизни и желанием уменьшить «ручное» управление государством», – пояснил эксперт.

    Политолог отметил слова Лукашенко о желании сохранить социальное государство, поддерживать образование и здравоохранение. «Белоруссия не пойдет по пути шоковых неолиберальных реформ», – добавил эксперт.

    Тем временем, несмотря на все свои пикировки с Россией, Белоруссия остается активной участницей программ содействия Евразийского союза. Не далее как в понедельник Евразийский фонд стабилизации и развития одобрил Минску два кредита на общую сумму в 5 млрд. долларов. Об этом сообщается на сайте фонда. Уточняется и назначение средств - бюджетная поддержка.

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