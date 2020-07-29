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29 июля, среда  |  Последнее обновление — 08:32  |  vz.ru
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Китай нашел деликатес в российских курах

Китайцы дорого покупают ту часть курицы, которая в России мало кому нужна Александр Рюмин/ТАСС
Россия совершила настоящий рывок на рынке мяса птицы: от импорта «ножек Буша» до экспорта собственной продукции в Китай. Путь к завоеванию китайского рынка был долгим и непростым: переговоры шли целых семь лет, в них участвовали даже первые лица двух государств. При этом Россия оказалась дважды в выигрыше – Китаю оказались нужны те части птицы, которые у нас никто не ест. Подробности...
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Киев захотел вернуть Крым по прибалтийскому сценарию

Украина продолжает искать способы оспорить итоги референдума 16 марта 2014 года Руслан Шамуков/ТАСС
Украинский МИД подготовил секретный документ по возвращению Крыма. Одновременно экс-глава ведомства Павел Климкин предложил превратить Крым в «проблему для России» и вернуть его по прибалтийскому сценарию. В Москве предупреждают, что эти действия будут преследоваться по закону. Что кроется за новой стратегией Киева и есть ли в ней реальная угроза? Подробности...
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Ядерная ракета «Буревестник» резко расширяет космические перспективы России

Министерство обороны РФ/РИА Новости
«Летающий Чернобыль» – так обозвал спецпосланник президента США Марк Биллингсли российскую ядерную крылатую ракету «Буревестник». Понятно, почему Вашингтон недоволен новейшим российским оружием. Однако значение этой ракеты далеко выходит за военные рамки. В перспективе данная разработка способна вернуть России лидерство в освоении космоса. Подробности...
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Кто и как превращает Белоруссию в Украину

Политические настроения в Белоруссии стремительно меняются Виктор Толочко/РИА Новости
Российская аудитория бурно восприняла высказывания главного кандидата в президенты Белоруссии от оппозиции по поводу Крыма и Союзного государства. Почему Светлана Тихановская желает пересмотреть сотрудничество России и Белоруссии, как на самом деле жители Белоруссии видят отношения с Москвой - и что должна делать сама Россия в такой ситуации? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Почему COVID в Европе не закончится никогда

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Внезапно 25 июля в Австрии опять вводят обязательные маски в общественных местах, магазинах и на транспорте. Чтобы эту инфу озвучить, ждут самого канцлера Курца из Брюсселя. Ведь народ начинает подозревать, что на всем этом кто-то очень серьезно зарабатывает. Подробности...
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Идея «русской» вины разрушительна для всех

Сергей Худиев, публицист, богослов
Нам сообщают, что Россия была колониальной империей, подобно другим европейским империям – и подобно им должна каяться в своих колониалистских преступлениях. На самом деле, это и есть расизм. Только оборотная его сторона. Подробности...
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На похоронах Высоцкого погребали надежду и немножечко себя

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
За весь XX век в Москве пять раз проходили похороны, которые можно назвать всенародными. Два раза столица прощалась с правителями. Три раза – с поэтами. Пропорция говорит сама за себя. Подробности...
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Китай повысил ставки в борьбе с США

Конфликт Баку и Еревана дошел до Москвы

Зеленский разрушил украинский миф

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В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ

В День ВМФ на Неве и в акватории Кронштадта прошел главный военно-морской парад страны.<br> Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин.<br>На параде были продемонстрированы новые приобретения ВМФ. Среди них – большой десантный корабль «Петр Моргунов» (на фото), спущенный на воду всего два года назад представитель нового проекта 11711, предназначенный для высадки десанта, транспортировки боевой техники и оборудования
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Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
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В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частей
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    Кто и как превращает Белоруссию в Украину

    Политические настроения в Белоруссии стремительно меняются    29 июля 2020, 08:12
    Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Российская аудитория бурно восприняла высказывания главного кандидата в президенты Белоруссии от оппозиции по поводу Крыма и Союзного государства. Почему Светлана Тихановская желает пересмотреть сотрудничество России и Белоруссии, как на самом деле жители Белоруссии видят отношения с Москвой - и что должна делать сама Россия в такой ситуации?

    Белорусские выборы все больше напоминают бразильский сериал. Власти не допускают до выборов (и даже иногда арестовывают) всех значимых соперников действующего главы государства. И тогда в борьбу против него вступают их женщины – жены и соратницы, устроившие настоящий «бабий бунт» против Лукашенко и намеренные в случае победы провести настоящие и честные досрочные выборы.

    Провластные политологи и СМИ угрозу бунта воспринимают всерьез, и всячески пытаются дискредитировать противников президента вкупе с их «деструктивной» повесткой. Сам же Батька стоит в политической раскорячке – обвиняет и Запад, и Восток в попытке устроить в его стране госпереворот через уличные протесты.

    Москва обвинения в свой адрес отрицает. «Россия никогда не занималась раскруткой в Белоруссии политических лидеров и движений, оппозиционных Лукашенко. В этом принципиальное отличие ее политики от политики западных стран, включая даже Польшу, которая при всей скромности ее ресурсов много лет выстраивала в Беларуси инфраструктуру политического влияния и вела системную работу по выращиванию новых поколений белорусской контрэлиты (стипендия Калиновского и т.п)», - поясняет газете ВЗГЛЯД политолог, шеф-редактор портала RuBaltic.Ru Александр Носович.

    И, как теперь выясняется, Москва зря не занималась.

    Лукавая социология

    Вполне естественно, что на фоне «железного занавеса», которые ряд сил на Западе выстраивают от Прибалтики до Молдавии для сдерживания и изоляции Москвы, Кремль хочет, чтобы у власти в Белоруссии находился дружественный президент, а население республики ценило отношения с Россией. И вроде как все хорошо - проведенный МГИМО телефонный опрос белорусов в конце 2019 года показал, что дружно с Россией хочет жить почти 89% населения (еще 10 с копейками ответили, что хотят жить «нейтрально», а 0,2% желают враждебности).

    Однако эти 89% складываются из 57% за «союзнические» отношения, а 31,8% - «партнерские». Разница существенная – учитывая нынешний уровень взаимозависимости в рамках ОДКБ и Союзного государства. И Москва четко дала понять: ей нужен белорусский лидер, который именно за «союзнические» отношения.

    «Оценки предвыборной кампании мы не даем, мы не вмешиваемся во внутренние дела нашего ближайшего союзника и не будем этого делать и дальше. Для нас важны Белоруссия, Союзное государство, продолжение интеграционных процессов», - обрисовал приоритеты Москвы пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

    И эта приоритеты Москвы активно эксплуатируются президентом Белоруссии Александром Лукашенко, позаботившимся (в том числе и через борьбу с инакомыслием), чтобы он остался единственно приемлемым для России главой Белоруссии. Альтернативных пророссийских кандидатов нет не то что в публичном пространстве, но даже на политическом Олимпе.

    Не потому, что там все сплошь прозападные (как министр иностранных дел Макей), а потому, что они неспособны уйти в самостоятельное плавание. «Белорусскую бюрократию за долгие годы отучили проявлять инициативу, а всем, кому интересна политика, раз в 10 лет ставят прививку от самостоятельности: кандидаты оказываются под следствием, а обыватели знакомятся с правоохранительными органами. Поэтому единственный пророссийский кандидат в РБ – это Лукашенко. Такова архитектура выстроенной им гиперцентрализованной политической системы», - поясняет газете ВЗГЛЯД глава аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан.

    Долгие годы белорусскому президенту удавалось успешно эксплуатировать эту позицию. Москва не пыталась выстраивать какие-то альтернативные пророссийские силы в Белоруссии и субсидировала местный режим. В результате сложилась ситуация, когда Россия вынуждена оценивать ситуацию в Белоруссии исключительно основываясь на словах представителей этого режима. Приведенный выше телефонный опрос МГИМО не может считаться репрезентативным и полным – а других-то нет.

    «Белорусское общественное мнение – это Terra incognita. В стране нет открытой и независимой социологии, что по избирательной проблематике, что по вопросам геополитических предпочтений белорусов. Социология носит закрытый характер, её результаты не публикуются. Легальной социологией могут заниматься только лицензированные организации, а то, что заказывают европейские структуры (например, социологическая мастерская Вардомацкого, которую власти выдавили в Польшу) или проводят под видом маркетинговых исследований в интернете, назвать объективным исследованием сложно», - поясняет Иван Лизан.

    Те же социологические опросы, которые гуляют в открытом доступе, «показывают, что большинство граждан Беларуси остаются сторонниками союза с Россией. Количество пророссийски настроенных белорусов превышает половину населения страны. При этом доля ориентированных на Союзное государство граждан Республики выше всего в старшей возрастной группе. Есть очевидная корреляция: чем моложе респонденты, тем выше среди них процент сторонников переориентации на Запад или нейтрального статуса Беларуси», - говорит Александр Носович.

    Котлетная оппозиция

    Сейчас белорусские элиты убеждают Россию, что на этих выборах Лукашенко и предлагаемая им повестка – единственное, что устроит Россию. Но так ли это?

    Да, т.н. «объединенный кандидат от оппозиции» - Светлана Тихановская – обрисовывает интересные перспективы российско-белорусского сотрудничества. Некоторые из них фактически дублируют ранее сказанные слова Батьки. Так, отвечая на любимый вопрос «чей Крым», Тихановская ответила примерно так же, как ранее отвечал Александр Лукашенко. «Можно я скажу так, как принято говорить, как принято в нашей стране и по международным законам, что юридически Крым украинский, а фактически – российский. И не мучайте меня больше». – заявила она.

    Другие ее заявления вроде как отличаются от того, что говорит Лукашенко. Так, по мнению Тихановской, Белоруссии не нужно Союзное государство с Россией. «Беларусь должна быть независимым самостоятельным государством. Нам нужны обычные межгосударственные связи, никаких дополнительных договоров не надо. Тогда не возникает и лишних соблазнов кого-то куда-то присоединять», - отмечает кандидат. Однако по факту налицо прямая аналогия с позицией Лукашенко об отказе от интеграции, подразумевающей серьезное делегирование суверенитета (в его понимании «присоединение к России») – позиции, которая обесценивает саму суть понятия «союзное государство».

    Светлана Тихановская (TATYANA ZENKOVICH/EPA/ТАСС)

    Светлана Тихановская (TATYANA ZENKOVICH/EPA/ТАСС)

    Однако рассматривать ее на основе этой повестки как альтернативного кандидата не стоит – просто потому, что она прямо поясняет: у нее этой повестки нет. Задача Тихановской – собрать максимум голосов, выиграть выборы, сразу же подписать указ о досрочных выборах и уйти в тень.

    «Признание ею очередного факта – что она не политик – располагает к ней оппозиционную часть электората. Поддержка Тихановской - это в чистом виде протестное поведение. Отсутствие у нее какого-либо управленческого опыта только подзадоривает оппозиционных избирателей голосовать за нее в пику Лукашенко», - говорит Александр Носович. «Тихановская честно призналась, что хочет жарить котлеты. Исходя из этого её цель – победить и провести новые выборы, освободив для этого всех арестованных кандидатов. Такой подход теоретически позволит её получить максимум голосов противников Лукашенко», - соглашается Иван Лизан.

    По сути, ситуация в Белоруссии дошла до такой ручки, что речь идет о канализации протеста, когда все недовольные политикой Лукашенко (среди которых множество сторонников союза с Россией), присоединяются к лозунгам и программным установкам националистической оппозиции - ведь только лишь у нее есть организационные структуры, альтернативные властным. А победа этой оппозиции (взращенной на деньги и установках Запада) действительно невыгодна России.

    Строим сами

    С другой стороны, Москве не так уж выгодно и поддерживать Лукашенко, ведь ситуация может быть аналогичной с украинским майданом – такая же привязка образов. Виктор Янукович не был ни российским союзником, ни пророссийским лидером, ни тем более какой-то марионеткой Москвы. Однако противники тогдашнего президента Украины были уверены в том, что Кремль его полностью и во всем поддерживает – в результате чего антирейтинг Януковича переливался и на Россию. История с Лукашенко обещала быть такой же, если бы Батька до этого публично не поссорился с Москвой, обвиняя ее во вмешательстве в выборы на стороне его оппонентов. Поэтому можно считать, что Лукашенко сделал России электоральный подарок, который нужно использовать.

    К тому же поддержка Лукашенко означает и поддержку его линии на уничтожение веры белорусов в электоральные институты, а также угроз  в адрес населения. «На майдан, если своих нет - а у нас маловато «майданутых», - их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках частных военных компаний по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах», - отмечает белорусский лидер Лукашенко.

    Ряд представителей белорусской оппозиции считают, что эти угрозы делаются в оправдание будущих силовых действий (в случае, если попытка «нарисовать» итоги выборов выльется в уличные демонстрации»). «Власть сама провоцирует какие-то действия. Может, ей самой хочется, чтобы предвестие «майдана» было вот уже прямо сейчас», - говорит посаженный ныне кандидат в президенты Виктор Бабарико.

    Вряд ли Москве стоит принимать в этом участие.

    А вот что можно было бы сделать - так это, во-первых, убедить белорусского лидера в том, что шантаж и оскорбления – не лучшая основа для развития двусторонних отношений. ВЦИОМ уже показывает ухудшение отношения к Белоруссии и Лукашенко в российском обществе за последние полгода – что уж говорить о российских элитах, уставших от постоянных претензий Батьки.

    «Надо садиться за стол переговоров и разговаривать под эгидой правительств, вести инвентаризацию интеграционных дорожных карт и видеть реальную перспективу. И проявлять волю, напористость, без опаски и без излишней ненужной политизации интеграционной работы Союзного государства», - говорит посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. И, во-вторых, подумать над тем, как влиять на белорусское политическое пространство для того, чтобы стимулировать появление там настоящих пророссийских лидеров.

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