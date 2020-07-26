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Россиянам открыли неизвестную страну

Россияне в августе смогут полететь в ТанзаниюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
С 1 августа россияне смогут летать за границу. Правда, список стран, куда можно отправиться, очень короткий. В него попали Турция, Великобритания и малопопулярная у наших туристов Танзания. Почему именно эти три страны удостоились такой чести, останется ли Турция бюджетным курортом и переживут ли иностранную конкуренцию Крым и курорты Краснодарского края? Подробности...
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Киев захотел вернуть Крым по прибалтийскому сценарию

Украина продолжает искать способы оспорить итоги референдума 16 марта 2014 годаФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Украинский МИД подготовил секретный документ по возвращению Крыма. Одновременно экс-глава ведомства Павел Климкин предложил превратить Крым в «проблему для России» и вернуть его по прибалтийскому сценарию. В Москве предупреждают, что эти действия будут преследоваться по закону. Что кроется за новой стратегией Киева и есть ли в ней реальная угроза? Подробности...
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Как «конфузия» под Ригой научила русских побеждать шведов

Результаты петровских баталий сказываются на российской истории до сих порФото: Public domain
В начале XVIII века гремела великая Северная война между Россией и Швецией, оказавшаяся судьбоносной для Прибалтики. 315 назад под Мур-Мызой, в 80 км от Риги, произошел печально-анекдотический случай, превративший уже почти полную победу русских войск в поражение. Это происшествие стало хорошим уроком для российских военачальников – и вскоре они показали, что являются толковыми учениками, умеющими схватывать на лету.  Подробности...
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Почему противники Лукашенко бегут от него в Москву

Анонсированное на 3 августа обращение Лукашенко наверняка будет эмоциональнымФото: Наталия Федосенко/ТАСС
Если раньше противники Лукашенко бежали на Запад, то теперь его опальный соперник Цепкало подался на восток – в Москву. Однако дал понять, что вернется, причем еще до президентских выборов, если в Минске «станет жарко». Лукашенко уже пригрозил для подавления «майдана» пустить в ход армию. Не превратится ли Белоруссия в ночь на 10 августа во «вторую Украину»? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Каким должен быть лучший подарок ко Дню ВМФ

Александр Тимохин, журналист
У российского общества отсутствует понимание одной принципиальной вещи. Силы флота – это инструмент для ведения войны. Они предназначены не для ракетных ударов издалека, не для демонстрации флага, не для престижа – а для боя. Подробности...

Освободительного движения через теракты не бывает

Дмитрий Суслов, Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ
Тема Чечни отошла в повестке российско-западных политических баталий на второй план. Прежде всего потому, что в самом регионе наступила стабильность. Однако противостояние и соперничество великих держав, стремление ослабить Россию и вернуть ее обратно в 1990-е никуда не ушли. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Почему за лесными пожарами стоит математика

Екатерина Герман, журналист
Ради спасения леса даже в период жесткой пандемии, вывернувшей карманы у всех, в том числе и у правительства, находятся и силы, и средства на тушение. Все понимают риски лесных пожаров, все понимают важность своевременного финансирования. Подробности...
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      В День ВМФ в Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад страны. Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин
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      Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

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      В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

      Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частей
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          • В Турцию

          • Пока останусь в России

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          • Это зависит от требований

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              Почему противники Лукашенко бегут от него в Москву

              Анонсированное на 3 августа обращение Лукашенко наверняка будет эмоциональным   26 июля 2020, 18:35
              Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
              Текст: Андрей Самохин,
              Анастасия Куликова,
              Анна Кукушкина

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              Если раньше противники Лукашенко бежали на Запад, то теперь его опальный соперник Цепкало подался на восток – в Москву. Однако дал понять, что вернется, причем еще до президентских выборов, если в Минске «станет жарко». Лукашенко уже пригрозил для подавления «майдана» пустить в ход армию. Не превратится ли Белоруссия в ночь на 10 августа во «вторую Украину»?

              Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что ему придется привлекать армию для наведения порядка в стране. Такое мнение он высказал в пятницу, посещая 5-ю отдельную бригаду спецназначения в Марьиной Горке под Минском. «Нежелательно, конечно, чтобы нам пришлось прибегать к Вооруженным силам. Но всякое может быть, примером тому являются США», – сказал Лукашенко. Батька напомнил, что американскому президенту пришлось в некоторых штатах вывести армию на улицу.

              Лукашенко указал на возможность дестабилизации ситуации в Белоруссии с участием внешних сил. «Всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом Майданы. На Майдан, если своих нет, а у нас маловато «майданутых», их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК (частные военные компании) по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах», – цитирует Лукашенко ТАСС.

              Днем ранее Лукашенко пригрозил выдворить из страны иностранных журналистов, которые, по его мнению, призывают народ к массовым беспорядкам. А госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков еще в середине июля предупредил, что силовой блок страны готов предотвратить возможные массовые беспорядки.

              Как известно, президентские выборы запланированы на 9 августа. Нынешняя избирательная кампания оказалась одной из самых скандальных за все время правления Лукашенко. Оппоненты обвиняют Батьку в желании узурпировать власть при явно низком рейтинге, который не гарантирует ему переизбрание в случае честного подсчета голосов.

              «Лукашенко оказался в непростом положении, поскольку заигрался в игру с Россией под названием «не дадите дешевый газ – хлопну дверью и уйду на Запад», – напоминает заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин. «Этому не поверили ни Россия, ни Запад, но он испугал значительную часть своих избирателей. Они относились к нему прохладно, но тем не менее голосовали за него, потому что он оставался определенным гарантом сохранения тесных экономических отношений с Россией», – пояснил он газете ВЗГЛЯД.

              «Избиратели прекрасно понимают, что для Белоруссии это единственная возможность сохранения текущего уровня жизни. Они видят, что происходит на Украине, где отвернулись от России», – добавил эксперт. Политолог объясняет, что именно эти неловкие метания Лукашенко по отношению к России и заставили его прежних избирателей искать альтернативу.

              Кроме действующего президента, ЦИК зарегистрировал всего четырех кандидатов: это сопредседатель объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, экс-депутат Национального собрания Анна Канопацкая, бизнесмен Сергей Черечень и безработная Светлана Тихановская. В регистрации ЦИК отказал бывшему руководителю Белгазпромбанка Виктору Бабарико и экс-главе Парка высоких технологий Валерию Цепкало.

              Арестованному еще в июне Бабарико в пятницу следователи предъявили новое обвинение. На этот раз ему вменяется получение взятки в 11 млн долларов в составе организованной группы. В оппозиции Бабарико считают политзаключенным. Именно его арест всколыхнул белорусов на несанкционированные акции протеста не только в Минске, но и в других городах.

              Под угрозой ареста оказался и Цепкало. В пятницу он внезапно покинул страну и укрылся в Москве. Из российской столицы Цепкало призвал Москву «не помогать» Лукашенко, а также многозначительно пообещал порталу TUT.BY вернуться в Минск еще до выборов, очевидно намекая на массовые волнения: «Если в Беларуси будет жарко, я приеду раньше, чем 9 августа».

              Напомним, что Цепкало можно условно назвать наиболее «промосковским» из всех кандидатов в президенты. До побега он говорил, что Россия для белорусов – это «некая большая общность исторической судьбы». Он также заявил, что не против проведения референдума об объединении с восточным соседом, хотя сам предпочел бы видеть Белоруссию по-прежнему независимой.

              Жарихин согласен, «у Цепкало были основания бежать в Москву», поскольку на него уже было заведено уголовное дело. По его мнению, ясно, что действующий глава Белоруссии намерен сохранить свой пост и прибегнет для этого к самым жестким мерам, выбивая из игры всех кандидатов, представляющих для него угрозу. А белорусский политолог Дмитрий Болкунец предрекает, что до 9 августа по стране прокатится волна арестов лиц, так или иначе влияющих на общественное мнение.

              Болкунец считает, что следующей «жертвой спецоперации» может стать Тихановская, поскольку она начинает представлять угрозу для власти.

              «Сегодня в маленьких городах вокруг Светланы Тихановской собираются толпы людей, происходит консолидация электората – но это не феномен поддержки Тихановской, это феномен антирейтинга Лукашенко», – сказал белорусский эксперт газете ВЗГЛЯД. В Новополоцке, Глубоком, Витебске и ряде маленьких районных центров тысячи людей приходят на ее митинги. Возник высокий запрос на протест», – отметил собеседник. Что касается официальных итогов голосования, то Болкунец не сомневается, что результаты будут подтасованы.

              «Насколько скромности хватит Лукашенко, неизвестно, но, думаю, не менее 80% себе нарисует,

              – иронизирует он. – Вопрос в том, готово ли это будет принять общество и во что это выльется вечером после дня голосования?».

              Жарихин не исключает, что результаты голосования могут быть «несколько преувеличенными», однако он уверен, что «большинство голосов в первом туре Лукашенко действительно получит».

              «Мы воспринимаем настроения населения через настроения жителей Минска, Гомеля, но определяют исход голосования жители малых городов и сел. А они будут голосовать за Лукашенко», – полагает эксперт. Что касается Тихановской, то Жарихин не считает ее угрозой для Лукашенко. «Она прозападный человек, который нравится людям в центре Минска, не более того, – предсказывает политолог. – Тихановская получит не больше 3-4% голосов».

              Жарихин предполагает, что в ночь на 10 августа оппозиция устроит уличные протесты. «В основном в Минске. Однако, опять же, это не будет реальной угрозой для нынешней власти. Они будут жестко подавлены, об этом предупредил сам Лукашенко», – напомнил эксперт.

              Тем временем глава государства пообещал выступить с посланием «к белорусскому народу и парламенту» за неделю до голосования – в понедельник, 3 августа.

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