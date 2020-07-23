Борьба с преступностью вызвала в США яростные протесты

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23 июля, четверг  |  Последнее обновление — 21:34  |  vz.ru
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Россиянам впервые доплатят за отдых

За отдых в России государство будет доплачиватьФото: Виталий Аньков/РИА Новости
Россиян, готовых отдохнуть в этом году на территории страны, ждет неожиданный денежный сюрприз. Они могут вернуть 15-20% от стоимости тура. Такую скидку дает государство. Ростуризм впервые готов поддержать деньгами не авиакомпании и туроператоров, а самих туристов. Во Франции такое уже давно практикуют. Как получить приличную скидку за отдых в России?  Подробности...
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Дело о педофилах в элите англосаксов продолжает убивать

Дело Эпштейна похоже на бомбу, способную подорвать основы англосаксонской политикиФото: New York State Division of Criminal
Justice Services/Reuters
Педофил-финансист Джеффри Эпштейн дружил с влиятельнейшими людьми мира и расплачивался с деловыми партнерами оргиями с участием девочек-подростков. Год назад он ушел из жизни при подозрительных обстоятельствах, но теперь его дело − одно из самых скандальных в истории США, Британии и крупнейшего банка ФРГ – получило второе дыхание и продолжило обрастать трупами. Подробности...
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Как юный Романов смог успокоить Россию

Основатель династии Романовых оставил о себе добрую памятьФото: Public domain
На этой неделе сошлись сразу три годовщины, имеющие отношение к царю Михаилу Федоровичу – первому российскому самодержцу из рода Романовых: одна круглая и две некруглые. 22 июля 1596 года он родился, 21 июля 1613-го – венчался на царство и 23 июля 1645 года умер. Как этот человек стал родоначальником новой династии и почему это помогло преодолеть гигантский государственный кризис в России? Подробности...
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Из-за островка в Средиземном море может начаться большая война

Райский уголок Кастелоризо оказался островом раздораФото: Michael Zegers/Global Look Press
В сравнительной близости от курортной Антальи группируются турецкие и греческие военные корабли. США и Германия пытаются удержать партнеров по НАТО от прямого столкновения. Яблоком раздора оказался скалистый островок Кастелоризо, расположенный вплотную к побережью Турции. В чем уникальная ценность самого удаленного из греческих островов и к каким последствиям может привести конфликт из-за вод вокруг него? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Протесты в Болгарии выгодны России лишь на первый взгляд

Дмитрий Борисенко, режиссер, документалист
В Болгарии проходят крупнейшие с 2013 года протесты против действующего премьер-министра страны и его окружения. На первый взгляд, России это на руку. Но есть один нюанс. Подробности...
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Наследники уничтожают память своими руками

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Если наследники Окуджавы хотят получить песню в свое личное пользование, то она может уже начать копить деньги на возмещение расходов на производство кино, звукозапись, а также продвижение этой песни по кинотеатрам и телеканалам. Мало не покажется. Подробности...
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ЕС не развалится, но его ждут большие потрясения

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Евросоюз просто не сможет превратиться в самостоятельный мировой центр силы и играть более значимую роль на мировой арене. И никакой союз Германии и Франции, как двух ведущих сил ЕС, не в состоянии это изменить. Подробности...
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              Борьба с преступностью вызвала в США яростные протесты

              Попытки полиции усмирить бунты в городах США пока малоэффективны   23 июля 2020, 20:30
              Фото: Yuki Iwamura/AP/ТАСС
              Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

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              Трамп, кажется, нашел способ подавить бушующие в США массовые беспорядки – он начал вводить федеральные силовые подразделения в охваченные насилием города. Казалось бы, и власти, и жители этих городов должны быть только благодарны своему президенту, однако в реальности Трамп немедленно стал объектом жестокой критики. Почему же так происходит?

              Дональд Трамп объявляет войну. Не Ирану, не Венесуэле, не России и даже не своему с недавних времен приятелю Ким Чен Ыну. Президент объявляет войну американским губернаторам и мэрам, которые – в его понимании – взяли в заложники американских граждан.

              В ряде городов и штатов вот уже почти два месяца бушуют беспорядки, а местные власти не только не подавляют их, но и фактически поощряют, обвиняя в погромах не толпу устроивших их вандалов, а сидящего в Белом доме расиста – то есть самого Трампа. В этой ситуации президент объявил о вводе подразделений федеральных силовых ведомств в бунтующие города – и регулярно посылает их в новые очаги протестов. На очереди сейчас Альбукерке (штат Нью-Мексико), а также один из крупнейших городов страны – Чикаго.

              Однако его действия встречают серьезное сопротивление – как со стороны губернаторского корпуса, так и со стороны большинства американских СМИ.

              Для российских читателей происходящее – это настоящий сюр. Подавляющее большинство россиян считают действия Трампа не то что правильными, а единственно необходимыми в данной ситуации, и воспринимают противостоящих ему американцев либо как саботажников, либо как предателей. И такое восприятие объясняется тем, что российские государственные традиции серьезно отличаются от американских.

              Царь и цари

              Во-первых, губернаторы в российском понимании – это государевы люди, поставленные в провинции и работающие в рамках вертикали (той или иной степени жесткости). В Штатах же это совсем не так. Выбирая двести с лишним лет назад модель государственного устройства между тем, что мы бы сейчас назвали федерацией и конфедерацией, они выбрали нечто среднее. В итоге там есть достаточно сильная президентская власть, и президент действительно может считаться «царем» – но лишь в Вашингтоне, да и то отчасти. В штатах же «царями» являются местные губернаторы, обладающие широчайшими полномочиями и ответственностью за дела, происходящие в их вотчине.

              Полнота этих полномочий, конечно, варьируется от штата к штату.

              «Каждый штат имеет свою конституцию, где распределены полномочия между губернатором, местным парламентом и судом штата. Губернаторы обычно ответственны за исполнение законов штата, иногда имеют право назначать судей верховного суда штата. В ряде штатов они могут даже назначать сенатора США от своего штата, если действующий сенатор сложил полномочия или умер.

              Но вообще согласно Конституции США все полномочия, не прописанные в ней для федеральных органов власти, находятся в ведении штатов – в том числе и полномочия по охране правопорядка (за исключением федеральных преступлений, которыми занимается ФБР и другие федеральные структуры). И если власти штата не затребуют у президента отправки на помощь Нацгвардии, то он и не должен вмешиваться. По сути, главный механизм влияния федеральных властей на политику штатов – это предоставление субсидий на реализацию тех или иных программ», – поясняет газете ВЗГЛЯД преподаватель Университета Ратгерса Сергей Костяев.

              Мы решаем

              Поскольку входящие в Демпартию мэры и губернаторы избираются как раз леваками и черными, разделяют их левые идеи и ненависть к президенту Трампу, а также заинтересованы в том, чтобы вся Америка увидела эту ненависть, то неудивительно, что местная власть ему фактически попустительствует и даже его защищает.

              Взять Портленд. В городе 54 дня шли демонстрации, в ходе которых толпа уничтожала собственность и совершала акты насилия. Местная полиция с ситуацией не справляется, после чего Трамп вводит федеральные силы. Однако мэр города Тед Уилер и губернатор Орегона Кейт Браун выступают против Вашингтона и требуют от федеральных сил покинуть город. Потому что, по мнению местных властей, агрессивная тактика федералов (читай – разгоны анархистов и силовое предотвращение погромов) «вызывают рост напряженности». Мэры бунтующих городов и губернаторы штатов утверждают, что у населения есть право на протест, и именно местные власти решают, когда этот протест становится насильственным, а в каких случаях остается мирным.

              Формально они имеют полное право делать такие заявления – уличные беспорядки не являются федеральным преступлением, и в Вашингтон за помощью никто не обращался. Вашингтон пришел сам. «Я предложил местным помощь министерства внутренней безопасности для разрешения ситуации в Портленде, а они лишь сказали мне собирать манатки и ехать домой. Нет уж, пока я на посту, такого не будет», – заявил и. о. министра Чэд Вульф.

              «Юридическая аргументация Трампа базируется на том, что он должен защищать федеральные здания. А в каждом городе множество различных отделений федеральных служб», – поясняет Сергей Костяев. На публике же президент говорит о том, что пытается «восстановить общественный порядок, защитить американских детей и заставить нарушителей ответить перед судом».

              Мы тут власть

              Наконец, в-третьих, в Соединенных Штатах очень чувствительно относятся к нарушениям любых личных прав граждан. Между полицией и обществом выработался целый свод норм и правил поведения (зачитывание прав, нагрудные жетоны с идентификационными номерами и т. п.). У федеральных же ведомств опыта правильного, законного с точки зрения американских норм задержаний нет (а Трамп согнал в бунтующие города не только ФБР, но и спецназы различных привыкших не церемониться структур – например, пограничников). Неудивительно, что СМИ полны историй о том, как непонятные силовики без маркировки и опознавательных знаков (либо с нечитабельными или неизвестными знаками отличия) захватывают протестующих, бросают их в такие же неопознанные машины и увозят непонятно куда.

              «Неопознанные штурмовики, машины без маркировки, похищение протестующих и нанесение серьезных травм за рисование граффити. Эти действия неприемлемы в демократической республике», – говорит спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

              «Силовиков без опознавательных знаков за протестующими посылают не демократические, а авторитарные правительства, – возмущается сенатор от штата Орегон Джефф Меркли. – Эта тактика Трампа и Барра (Уильяма Барра, генпрокурора США – прим. ВЗГЛЯД) нацелена на то, чтобы уничтожить любую ответственность (силовиков перед населением – прим. ВЗГЛЯД), абсолютно неприемлема для Америки и должна прекратиться». Демократы воспринимают эту тактику как прямое нарушение Четвертой поправки к Конституции (право народа на охрану личности, жилища, бумаг и имущества от необоснованных обысков и арестов не должно нарушаться). Генпрокурор штата Орегон Эллен Розенблюм (к вопросу о привычной для россиян вертикали, в том числе и внутри ведомств) уже подала иск в окружной суд против ряда федеральных ведомств, осуществлявших эти захваты и аресты.

              По сути, Трамп идет ва-банк – его атака на американские традиции ради сохранения других традиций (неприкосновенности частной собственности, защиты жизней простых американцев) была вынужденным шагом. Обрушившаяся на США целая серия проблем поставила под сомнение оплот предвыборной стратегии действующего президента (фокусирующейся на его великих достижениях в экономике), и сейчас кандидат от демократов на президентских выборах Джо Байден опережает Трампа на девять процентных пунктов. Поэтому Трамп меняет оплот – теперь его неформальным лозунгом будет «закон и порядок».

              «Трамп выжидал, чтобы население взвыло – в Сиэтле, например, преступность возросла в пять раз – а теперь посылает федералов. Местные мэры яростно протестуют – это укрепляет их позиции среди левых, но настораживает центр. Так что идет позиционная игра», – поясняет газете ВЗГЛЯД профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.

              Вопрос только в том, насколько действия президента США по обеспечению этого закона и порядка оценят простые американцы. Те, которые не попали под руку беснующейся на улицах городов толпе чернокожих и левых анархистов. 


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