Трамп объявил о резком увеличении федеральных сил в городах США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о резком увеличении сотрудников федеральных правоохранительных органов в американских городах для борьбы с разгулом преступности.

«Я объявляю о резком увеличении числа сотрудников федеральных правоохранительных органов, направляемых в те сообщества в США, которые захлестнула волна насильственных преступлений», – приводит ТАСС заявление Трампа, сделанное в Белом доме.

«У нас нет выбора, кроме как вмешаться», – подчеркнул американский президент.

«Я объявляю, что Минюст немедленно и резко увеличит число сотрудников федеральных правоохранительных органов в Чикаго», – заявил Трамп, добавив, что в столицу штата Иллинойс будут направлены «сотни квалифицированных правоохранителей», в том числе сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР), министерства внутренней безопасности, Управления по борьбе с наркотиками, а также федеральные маршалы.

«В рамках операции «Легенда» мы также скоро направим федеральных правоохранителей в другие города, которым нужна помощь», – заявил американский лидер.

«Я также объявляю, что Минюст выделит более 61 млн долларов в качестве грантов, чтобы нанять сотни новых полицейских в городах, на которых сосредоточена операция «Легенда», – сообщил Трамп.

Министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр в свою очередь пояснил, что в рамках этой программы в Канзас-Сити (штат Канзас) уже действуют более 200 федеральных правоохранителей, примерно столько же будет отправлено в Чикаго, более 35 человек будут размещены в Альбукерке (штат Нью-Мексико).

«Наша цель – помочь сохранить жизни. <...> Каждый год около 7,5 тыс. темнокожих американцев становятся жертвами убийств. Все эти жизни имеют значение», – заявил генеральный прокурор США.

Напомним, в понедельник Трамп сравнил Чикаго с Афганистаном. Днем ранее протестующие подожгли здание ассоциации полиции в Портленде.

Массовые протесты начались во многих районах США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полиции. Лидер темнокожих протестующих пригрозил «сжечь» США, если власти Соединенных Штатов откажутся выполнять их требования.

На фоне вспыхнувших беспорядков в американских городах президент США Дональд Трамп призвал губернаторов и мэров от демократов задействовать национальную гвардию.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах.

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