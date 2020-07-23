Палата представителей США поддержала демонтаж статуй конфедератов в Конгрессе

Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект о демонтаже всех 12 находящихся в Капитолии статуй сторонников Конфедерации южных штатов и защитников рабства.

Инициативу поддержали 305 конгрессменов, в том числе 72 республиканца. При этом 113 членов Республиканской партии США высказались против законопроекта, передает ТАСС.

«Если мы демонтируем установленные в этом здании памятники каждому, кто когда-либо в своей жизни принимал неправильные решения, это место станет абсолютно пустым», – отметил перед голосованием конгрессмен Том Макклинток (республиканец от штата Калифорния).

Далее законопроект будет направлен в контролируемый республиканцами Сенат.

Согласно действующим правилам, законодатели не могут демонтировать статуи в Конгрессе. Каждый штат отправляет в Капитолий по две статуи с целью «почтить людей, сыгравших важную роль в его истории». Их можно заменить, только если законодательный орган штата и губернатор согласны с этим.

Законопроект, принятый в Палате представителей, обязывает передать статуи Смитсоновскому институту, в который входят основные музеи Вашингтона, либо вернуть их штатам. Кроме того, отмечается в документе, Библиотека Конгресса также должна будет убрать со всеобщего обозрения изображения конфедератов.

Власти некоторых штатов уже начали или даже завершили демонтаж статуй конфедератов, ранее отправленных в Конгресс.

Напомним, в начале июне спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси на фоне начавшихся во многих районах США массовых беспорядков, призвала демонтировать статуи конфедератов в здании Конгресса США, среди которых есть фигура единственного президента Конфедеративных Штатов Америки (КША) Джефферсона Дэвиса (1808-1889).

4 июля, в День независимости Соединенных Штатов, президент США Дональд Трамп призвал американцев «защитить и сохранить свою историю, свое наследие и своих великих героев».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об американской версии «войны памятников», а также разбиралась в том, за что черные свергают белых с постамента.

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