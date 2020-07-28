Соперница Лукашенко сказала, чей Крым

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью «Еврорадио» ответила на вопрос, какой стране принадлежит Крым.

«Я на эту проблему могу ответить с точки зрения человека, женщины, которая против любого проявления войн. Мне очень больно от того, что на Украине была война, что таким образом страна перешла от одной стороны к другой. Это очень больной вопрос. Этот вопрос разделяет людей и сталкивает лбами», – сказала она, пишет Telegraf.by.

На вопрос, чей Крым, она дала ответ «с точки зрения международных законов».

«Можно я скажу так, как принято говорить, как принято в нашей стране и по международным законам, что юридически Крым украинский, а фактически – российский. И не мучайте меня больше», – отметила Тихановская.

Еще в 2014 году ответ, схожий с ответом Тихановской, дал действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко. В интервью украинскому телевидению он заявил, что де-факто Крым – это территория России. В то же время российский лидер Владимир Путин объяснил, почему Лукашенко не признает Крым российским.

Тем временем Тихановская, которая считается главной соперницей Лукашенко на выборах 9 августа, выступила за выход из союза с Россией. Политолог объяснил отказ Тихановской от интеграции с Россией.