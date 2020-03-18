Путин объяснил, почему Лукашенко не признает Крым российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку намерен строить добрососедские отношения с Киевом, считает лидер России Владимир Путин.

«Белоруссия – это суверенное, независимое государство, несмотря на то, что мы строим Союзное государство. Это не в прямом смысле единое [союзное] государство, это все-таки два разных субъекта международного права», – сказал глава государства на встрече с представителями общественности в Севастополе.

Он добавил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может не признавать Крым российским, поскольку хочет выстроить добрососедские отношения с Украиной.

«Не ставьте президента Белоруссии в сложное положение. Он хочет выстраивать отношения такие добрососедские с Украиной, думаю, в этом все дело, а не в экономической целесообразности или в отсутствии таковой для перевозчиков», – сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что Белоруссия имеет право проводить ту политику, которую считает целесообразной и полезной для себя.

Газета ВЗГЛЯД писала, что после двух месяцев торга с Россией по цене на нефть, Белоруссия нашла сразу шесть новых поставщиков. Причем пять из них – это некие российские компании, которые еще не имели дела с белорусами, шестым поставщиком станет Азербайджан, откуда нефть потечет по украинскому маршруту.