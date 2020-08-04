Белорусский эксперт: Лукашекно опоздал с конституционной реформой

«Мы видим абсолютно бессмысленный документ. Идти с такой бумажкой на выборы – это позор», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Болкунец, комментируя публикацию предвыборной программы президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«На мой взгляд, предвыборная программа совершенно пустая. Идти с такой бумажкой на выборы для главы государства – это позор. В ней нет никакой конкретики, только общие фразы», – убежден белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

«По словам Лукашенко, за пять лет он увеличит зарплаты в два раза. Для этого нужно, чтобы каждый год зарплаты увеличивалась на 15%. Но на сегодняшний день в белорусских условиях это невозможно», – констатировал политолог.

«Что касается его слов о «дружбе народов» – это общий тезис еще с советских времен. Да, у Белоруссии неплохие отношения с Европой, но для Лукашенко дверь на Запад закрыта. Причем неважно, будет он пророссийским или антироссийским политиком – для европейцев неприемлема его модель поведения. Возможно, он собрался выстраивать отношения со странами Африки? Это тоже неплохо, но денег там нет», – добавил эксперт.

Политолог также отметил отсутствие методологии в предвыборной программе действующего президента. «Он пишет об образовании, но не уточняет, как именно оно будет развиваться. Также нет уточнений того, как будет меняться рынок труда», – добавил собеседник.

«Потому мы видим абсолютно бессмысленный документ и худшую программу, с которой Лукашенко идет на выборы», – подчеркнул политолог.

Что касается идеи Лукашенко изменить конституцию – то она «давно витает в воздухе», продолжил Болкунец. «Такие намерения появились после ухода Назарбаева с поста президента Казахстана. Но он поступил мудро, а Лукашенко уже опоздал. Ему надо было провести конституционную реформу, назначить преемника и покинуть свой пост», – считает политолог.

«В итоге люди просто устали от Лукашенко. Недовольство уже проявляется на улицах. А программы, которые он пишет, никому не интересны. И если Лукашенко не объявит о своем уходе и изменении Основного закона в сентябре, а не через пять лет, то страну охватит революция», – прогнозирует Болкунец.

Ранее белорусское издание «Звязда» опубликовало предвыборную программу Александра Лукашенко. В ней говорится о необходимости в ближайшие пять лет провести референдум по изменению конституции.

Также Лукашенко пообещал приложить все усилия для расширения числа дружественных Белоруссии стран. При этом «различия во внешней политике», по мнению белорусского лидера, не должны влиять «на дружбу народов, которым суждено жить бок о бок на этой земле в сердце Европы».

Кроме того, Лукашенко отметил, что независимость республики стоит дорого, но необходимо сохранить ее и передать следующим поколениям.

Накануне министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев в связи с приближением президентских выборов в республике предупредил сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск о предстоящих физических и психологических нагрузках.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему у Лукашенко есть реальный повод опасаться исхода президентских выборов в Белоруссии.