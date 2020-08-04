Лукашенко пообещал Белоруссии новых друзей

Взгляд
4 августа, вторник  |  Последнее обновление — 08:45  |  vz.ru
Разделы

Богатым россиянам закрыли дорогу в налоговый рай

В 2019 году на Кипр было выведено более 1,9 трлн рублей Артем Геодакян/ТАСС
Россия впервые заявила о выходе из соглашения о двойном налогообложении. Под удар попал наиболее популярный у российских бизнесменов офшорный рай – Кипр. Этим решением Москва сделала еще один важный шаг в борьбе с трансграничными налоговыми уклонистами. Еще более важно, что возвращенные в Россию деньги получат те россияне, которые нуждаются в них больше всего. Подробности...
Перейти в раздел…

Игра с «вагнеровцами» загнала Лукашенко в ловушку

Из задержания россиян Лукашенко не извлек никакой пользы Andrej Cukic/EPA/ТАСС
Кремль назвал безосновательным арест 33 россиян в Белоруссии и выразил надежду на их скорое освобождение. Минск в то же время отправил на Украину список арестованных, в котором Киев нашел 28 участников боевых действий в Донбассе. Теперь выдача задержанных любой из стран испортит Лукашенко отношения со второй страной. Да и внутри Белоруссии ему эта история с «бойцами ЧВК» не принесла электоральной выгоды. Подробности...
Перейти в раздел…

Как России удалось в рекордные сроки создать вакцину от COVID-19

Россия готовится приступить к массовому вакцинированию уже в ближайшие месяцы Пресс-служба Минобороны РФ<br>/РИА Новости
Похоже, «гонка вакцин» против коронавируса, за которой напряженно последние месяцы следит весь мир, подходит к концу. Российские исследователи показали себя в этом соревновании очень достойно – в ближайшее время российские вакцины начнут массовое применение. Парадокс в том, что высокая скорость разработки получилась благодаря и конкуренции, и сотрудничеству. Подробности...
Перейти в раздел…

Кровавая бойня стала национальной мечтой Украины

Большинство исследователей сходятся на цифре в 250 тысяч: 250 тысяч сербов бежали из Краины под военными ударами хорватов Reuters
Ровно 25 лет назад началась операция «Буря» &#8722; жестокое военное преступление, в ходе которого хорваты уничтожили республику Сербская Краина. В наши дни эти трагические события приобрели новую актуальность, поскольку именно на «Бурю» и на Хорватию в целом ориентируется Украина, мечтающая об «окончательном решении проблемы Донбасса». Но украинские националисты не учитывают главного. Подробности...
Перейти в раздел…

Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
Перейти в раздел…

Импортозамещение как новая реальность

Ярослав Иванов, управляющий ГК «Курский электроаппаратный завод»
Задача – не просто выпускать отечественную продукцию, она, кстати, вполне решается. Задача – создавать технологические цепочки, от использования российского сырья, комплектующих и средств производства до конечной продукции и логистики. Подробности...

В американском эталоне демократии проступил изъян

Игорь Караулов, поэт, публицист
Если демократические ценности в США девальвируются, то какие ценности будет отстаивать существующая американская экономическая и военная машина? Допустим, она перестанет принуждать мир к демократии. Остается выяснить, к чему именно она будет нас принуждать. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Нужно бороться за своих в Белоруссии

Герман Садулаев, писатель, публицист
Что же касается нашего вмешательства во внутреннюю политику Белоруссии, то единственный наш грех состоит в том, что мы на самом деле не вмешиваемся, хотя должны. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
Перейти в раздел…

Китай повысил ставки в борьбе с США

Конфликт Баку и Еревана дошел до Москвы

Зеленский разрушил украинский миф

Перейти в раздел…

Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
Подробности...

Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
Подробности...

На трассе «Таврида» в Крыму произошло крупное ДТП с жертвами

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, направлявшийся в Симферополь, 31 июля столкнулся с КамАЗом на недавно открывшемся участке трассы «Таврида». В автобусе было 18 человек, девять погибли, в том числе водитель. Среди пострадавших – двое малолетних детей и беременная женщина
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Как вы оцениваете свой уровень владения иностранным языком?
  • Свободно владею

  • Могу объясниться в бытовых ситуациях

  • Читаю со словарем

  • Не владею иностранным языком
Надеваете ли вы маску в магазинах и общественном транспорте?
  • Да

  • Нет
Кому наиболее выгодна смена президента в Белоруссии?
  • Белоруссии

  • Западу

  • России

  • Никому
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Ведомство Кудрина назвало причины плохого состояния дорог в России
    Газпром пока не намерен оплачивать польский штраф за «Северный поток – 2» Кипр отреагировал на выход России из налогового соглашения Суд вновь отменил приговор Кокорину и Мамаеву В Айя-Софии подняли флаг Талибана
    Трамп выдвинул Tiktok ультиматум Болтон допустил выход США из НАТО в случае переизбрания Трампа Боевики пытались прорвать позиции сирийской армии в Идлибе Российский ученый раскритиковал Маска за твит об инопланетянах-строителях пирамид
    Отрекшийся от престола Хуан Карлос I решил покинуть Испанию Заслуженный учитель РФ одобрил отмену обязательного ЕГЭ по иностранному языку В Японии составили рейтинг самых красивых россиянок В Москве задержан подозреваемый в убийстве милиционеров 25 лет назад

    Главная тема


    Кровавая бойня стала национальной мечтой Украины

    плацдарм США


    Пушков: Замысел Бжезинского по Польше реализуется

    борьба с COVID


    Российский препарат от коронавируса поступил в 15 стран

    громкие убийства


    Адвокатом жены Картрайта стал защитник историка Соколова

    Видео

    выборы в белоруссии


    Советники Тихановской придумали, как обыграть Лукашенко

    220 процентов прибыли


    Кризис доллара привел к расцвету новой валюты

    конкуренция и сотрудничество


    Как России удалось в рекордные сроки создать вакцину от COVID-19

    1939 год


    Как СССР пытался создать альтернативу пакту Молотова – Риббентропа

    история России


    Сергей Мардан: У русской истории нет этнических границ

    музейные новости


    Евгений Фатеев: России пора становиться хранилищем памяти мира

    прекращение огня


    Сергей Миркин: Долго ли продержится перемирие на Донбассе

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Как вы оцениваете свой уровень владения иностранным языком?

    Лукашенко пообещал Белоруссии новых друзей

       4 августа 2020, 08:23
    Фото: Александр Щербак/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Белорусский лидер Александр Лукашенко пообещал приложить все усилия для расширения числа дружественных Белоруссии стран, говорится в предвыборной программе главы республики.

    «Мы вступаем в эру глобальных геополитических потрясений. Будут приложены все усилия для того, чтобы различия во внешней политике не влияли на дружбу народов, которым суждено жить бок о бок на этой земле в сердце Европы, и география наших дружественных стран расширилась», – приводит текст программы издание «Звезда».

    По словам Лукашенко, Белоруссия всегда была открыта для дружбы и сотрудничества, никогда не вмешивалась во внутренние дела других государств. 

    «Наша миролюбивая дипломатия была и останется гарантией безопасности для белорусов», – подчеркнул Лукашенко.

    Также он отметил, что независимость республики стоит дорого, но необходимо сохранить ее и передать следующим поколениям.

    Накануне министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев в связи с приближением президентских выборов в республике предупредил сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск о предстоящих физических и психологических нагрузках.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему у Лукашенко есть реальный повод опасаться исхода президентских выборов в Белоруссии.


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •