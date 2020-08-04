Захарова оценила выступление Лукашенко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко, прозвучавшие в ходе его обращения к народу и парламенту.

Лукашенко, по ее словам, политик «многоопытный», который «выборы проводит не первый раз».

«[Он] прав в том, что братские отношения народов двух стран не подвержены конъюнктурным сиюминутным интересам, включая электоральные. Под ними прочный фундамент исторической близости и современного прагматического взаимодействия», – написала Захарова в своем Facebook.

«Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают», – подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

Напомним, россиян, задержанных в Белоруссии и обвиненных в причастности к частной военной компании Вагнера, арестовали 1 августа. По словам Лукашенко, задержанные в Белоруссии граждане России «рассказали все». При этом Лукашенко заявил о еще одном отряде иностранцев, «переброшенном на юг республики» для дестабилизации ситуации в стране.

Кроме того, в ходе своего выступления президент республики заявил, что Россия навсегда останется союзником Белоруссии, хотя сменила братские отношения на партнерство. Однако, по словам главы государства, Россия якобы боится потерять Белоруссию.