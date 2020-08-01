Задержанных в Белоруссии 33 россиян арестовали

Глава Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич заявил, что россиян, задержанных под Минском, заключили под стражу.

«Подозреваемыми по этому уголовному делу признаны 33 гражданина Российской Федерации, и они задержаны. 31 июля в отношении них следствием избрана и прокурором санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу», – цитирует Носкевича БелТА.

Основанием для подозрений в отношении россиян послужило то, что у них якобы было достаточно времени для вылета в Стамбул после прибытия в Минск, а места в гостинице и санатории «Белорусочка» были забранированы заранее.

«Располагая достаточным ресурсом времени для регистрации на рейс и, соответственно, на вылет из страны, вся группа проследовала мимо аэропорта и заселилась в гостиницу IBB в Минске», – пояснил глава ведомства.

«Пробыв сутки в гостинице IBB и не улетев в Стамбул, как заявляют подозреваемые (не улетев ни 25, ни 26, ни 27 июля, хотя имелась такая возможность), вся группа переехала, уведомив администрацию гостиницы IBB, что якобы едут в аэропорт для вылета из страны. Тем не менее они заселились в санаторий «Белорусочка», – продолжил Носкевич.

Он уточнил, что во время проживания россиян в санатории оперативники заподозрили их и решили их задержать.

Глава ведомства пояснил, что при задержании у россиян не было оружия.

«Мы бы тоже хотели знать, было ли у них оружие, есть ли оно где-то уже на территории страны либо прибудет позже. Если бы это оружие было изъято сразу же при задержании, вы же понимаете, совершенно иной контекст разговора, совершенно иные подозрения были бы выдвинуты этой группе», – сказал Носкевич.

Он пояснил, что сотрудники расследуют возможность россиян заполучить оружие.

«Как только на этот счет будет получена какая-то информация, мы проинформируем общество», – заверил Носкевич.

В телефонах задержанных содержалась информация о том, что они ожидают своих «коллег» – граждан России, сказал глава белорусского СК.

«Кроме того, нами была получена информация о том, что они все практически имеют серьезное боевое прошлое. Воевали на востоке Украины. Практически все принадлежат к «частной военной компании Вагнера». Понятно, что других решений в отношении всех этих граждан, кроме как задержание и принятие иных процессуальных мер, собственно, не предполагалось», – заключил он.

В четверг посол России в Минске Дмитрий Мезенцев сообщал, что основанием для приезда россиян в Белоруссию стал договор с фирмой, зарегистрированной в республике. У каждого из них есть соответствующий трудовой договор. Он отмечал, что россияне собирались вылететь из Минска в Стамбул, чтобы «обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов».

Следственный комитет Белоруссии ранее называл билеты в Стамбул попыткой подготовить себе алиби.

Также Лукашенко призвал украинских силовиков действовать аккуратно в случае с российскими гражданами и заявил, что они якобы были лишь первой группой из 180 или 200 человек.