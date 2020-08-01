Задержанных в Белоруссии 33 россиян арестовали

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Конфликт с Россией убьет экономику Белоруссии

Конкурентноспособсность белорусской продукции зависит от дешевого топлива и газа Михаил Воскресенский/РИА Новости
В отношениях между Россией и Белоруссией внезапно возник политический кризис: Минск обвинил Москву во внешнем вмешательстве. Следом Белоруссия усилила пограничный режим на российской границе. До какого предела Минск планирует обострить ситуацию, пока непонятно. Как взаимосвязаны экономики двух стран и как они пострадают, если обострение приведет к заморозке торговых отношений между Москвой и Минском? Подробности...
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Игра с «вагнеровцами» загнала Лукашенко в ловушку

Из задержания россиян Лукашенко не извлек никакой пользы Andrej Cukic/EPA/ТАСС
Кремль назвал безосновательным арест 33 россиян в Белоруссии и выразил надежду на их скорое освобождение. Минск в то же время отправил на Украину список арестованных, в котором Киев нашел 28 участников боевых действий в Донбассе. Теперь выдача задержанных любой из стран испортит Лукашенко отношения со второй страной. Да и внутри Белоруссии ему эта история с «бойцами ЧВК» не принесла электоральной выгоды. Подробности...
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Россия выигрывает гонку в создании вакцины от COVID-19

Если гонку в создании вакцины от коронавируса Россия выиграла, то ее применение еще следует изучить Минобороны РФ/ТАСС
Россия объявила о завершении клинических испытаний новой вакцины от COVID-19 и готова осенью начать широкую вакцинацию. Причем буквально накануне США утверждали, что Россия не сможет опередить их в создании вакцины. Однако предстоящей осенью придет грипп, от которого россияне прежде не прививались. Сможет ли Минздрав доказать безопасное применение сразу двух типов биологически активных препаратов? Подробности...
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Запад отверг антироссийские намеки Минска

Российские граждане были задержаны в Белоруссии крайне грубыми методами «Телеканал 360»/Youtube
«Последний тиран Европы борется за свое выживание». Именно такими, и даже порой еще более жесткими словами отреагировала западная пресса на крупнейший скандал между Россией и Белоруссией – задержание десятков россиян в Минске. Если Лукашенко рассчитывал на то, что Запад одобрит его давление на Россию, он явно просчитался, и западные СМИ отчетливо дали ему это понять. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Родственная ненависть вышла на новый уровень

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Скоро юристы, специализирующиеся на семейном и наследственном праве, будут ездить в позолоченных «Роллс-Ройсах». Ведь поколение, принявшие непосредственное участие в «большом хапке», неуклонно стареет, наследники множатся, новые жены становятся все моложе и агрессивней. Подробности...

Пока стоит Москва, существует мир

Владимир Можегов, публицист
Быть хранителем остатков человеческого в стремительно расчеловечивающемся мире – не такова ли наша извечная роль? Быть может, вся история России была лишь подготовкой к этой, ещё ожидающей её миссии? Подробности...
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Долго ли продлится новое перемирие в Донбассе

Сергей Миркин, журналист, Донецк
Начиная с 2014 года в Донбассе было уже более 20 перемирий. Бессрочных и с различными сроками окончания. Они часто носили красивые названия, к примеру, «хлебное» или «школьное» перемирие. Но все заканчивались одинаково – новой эскалацией конфликта. Подробности...
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Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

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    Задержанных в Белоруссии 33 россиян арестовали

    1 августа 2020, 20:48

    Текст: Алексей Дегтярев

    Глава Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич заявил, что россиян, задержанных под Минском, заключили под стражу.

    «Подозреваемыми по этому уголовному делу признаны 33 гражданина Российской Федерации, и они задержаны. 31 июля в отношении них следствием избрана и прокурором санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу», – цитирует Носкевича БелТА.

    Основанием для подозрений в отношении россиян послужило то, что у них якобы было достаточно времени для вылета в Стамбул после прибытия в Минск, а места в гостинице и санатории «Белорусочка» были забранированы заранее.

    «Располагая достаточным ресурсом времени для регистрации на рейс и, соответственно, на вылет из страны, вся группа проследовала мимо аэропорта и заселилась в гостиницу IBB в Минске», – пояснил глава ведомства.

    «Пробыв сутки в гостинице IBB и не улетев в Стамбул, как заявляют подозреваемые (не улетев ни 25, ни 26, ни 27 июля, хотя имелась такая возможность), вся группа переехала, уведомив администрацию гостиницы IBB, что якобы едут в аэропорт для вылета из страны. Тем не менее они заселились в санаторий «Белорусочка», – продолжил Носкевич.

    Он уточнил, что во время проживания россиян в санатории оперативники заподозрили их и решили их задержать.

    Глава ведомства пояснил, что при задержании у россиян не было оружия.

    «Мы бы тоже хотели знать, было ли у них оружие, есть ли оно где-то уже на территории страны либо прибудет позже. Если бы это оружие было изъято сразу же при задержании, вы же понимаете, совершенно иной контекст разговора, совершенно иные подозрения были бы выдвинуты этой группе», – сказал Носкевич.

    Он пояснил, что сотрудники расследуют возможность россиян заполучить оружие.

    «Как только на этот счет будет получена какая-то информация, мы проинформируем общество», – заверил Носкевич.

    В телефонах задержанных содержалась информация о том, что они ожидают своих «коллег» – граждан России, сказал глава белорусского СК.

    «Кроме того, нами была получена информация о том, что они все практически имеют серьезное боевое прошлое. Воевали на востоке Украины. Практически все принадлежат к «частной военной компании Вагнера». Понятно, что других решений в отношении всех этих граждан, кроме как задержание и принятие иных процессуальных мер, собственно, не предполагалось», – заключил он.

    В четверг посол России в Минске Дмитрий Мезенцев сообщал, что основанием для приезда россиян в Белоруссию стал договор с фирмой, зарегистрированной в республике. У каждого из них есть соответствующий трудовой договор. Он отмечал, что россияне собирались вылететь из Минска в Стамбул, чтобы «обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов».

    Следственный комитет Белоруссии ранее называл билеты в Стамбул попыткой подготовить себе алиби.

    Также Лукашенко призвал украинских силовиков действовать аккуратно в случае с российскими гражданами и заявил, что они якобы были лишь первой группой из 180 или 200 человек.


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