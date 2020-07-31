В Белоруссии придумали объяснение билетам в Стамбул у задержанных россиян

Россияне, задержанные в Белоруссии, не планировали лететь в Турцию, заявил глава белорусской следственной группы Александр Агафонов в пятницу в эфире белорусского телевидения.

«Очевидным является, что при организованной подготовке совершения преступления злоумышленники готовили себе алиби. Подобная ситуация имела место с задержанием 33 граждан Российской Федерации, у которых на руках имелись билеты на вылет на 25 июля в Стамбул. Однако, как выяснилось следствием, лететь туда они не намеревались», – заявил представитель белорусского СК, передает ТАСС.

По словам Агафонова, россияне «управлялись по военным стандартам».

«В мессенджере WhatsApp была создана группа 1.ru с обозначенной целью – для управления личным составом», – заявил представитель СК. Он пояснил, что участниками группы являлись все 33 задержанных фигуранта.

В Белоруссии задержали 33 россиян, 32 из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании Вагнера. Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике. Возбуждено дело о подготовке терактов.

В четверг посол России в Минске Дмитрий Мезенцев сообщал, что основанием для приезда россиян в Белоруссию стал договор с фирмой, зарегистрированной в республике. У каждого из них есть соответствующий трудовой договор. Он отмечал, что россияне собирались вылететь из Минска в Стамбул, чтобы «обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов».