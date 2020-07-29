Лукашенко вовлек в предвыборную кампанию защитников Донбасса

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29 июля, среда  |  Последнее обновление — 23:47  |  vz.ru
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Китай нашел деликатес в российских курах

Китайцы дорого покупают ту часть курицы, которая в России мало кому нужна Александр Рюмин/ТАСС
Россия совершила настоящий рывок на рынке мяса птицы: от импорта «ножек Буша» до экспорта собственной продукции в Китай. Путь к завоеванию китайского рынка был долгим и непростым: переговоры шли целых семь лет, в них участвовали даже первые лица двух государств. При этом Россия оказалась дважды в выигрыше – Китаю оказались нужны те части птицы, которые у нас никто не ест. Подробности...
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Киев захотел вернуть Крым по прибалтийскому сценарию

Украина продолжает искать способы оспорить итоги референдума 16 марта 2014 года Руслан Шамуков/ТАСС
Украинский МИД подготовил секретный документ по возвращению Крыма. Одновременно экс-глава ведомства Павел Климкин предложил превратить Крым в «проблему для России» и вернуть его по прибалтийскому сценарию. В Москве предупреждают, что эти действия будут преследоваться по закону. Что кроется за новой стратегией Киева и есть ли в ней реальная угроза? Подробности...
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Ядерная ракета «Буревестник» резко расширяет космические перспективы России

Министерство обороны РФ/РИА Новости
«Летающий Чернобыль» – так обозвал спецпосланник президента США Марк Биллингсли российскую ядерную крылатую ракету «Буревестник». Понятно, почему Вашингтон недоволен новейшим российским оружием. Однако значение этой ракеты далеко выходит за военные рамки. В перспективе данная разработка способна вернуть России лидерство в освоении космоса. Подробности...
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Польша напрасно прячет новые F-35 от России

COVER Images/ZUMA/Global Look Press
Варшава отказалась от планов размещения американских истребителей F-35 Lightning II близ российских рубежей. По данным прессы, командование предпочло для этого авиабазу, соседствующую с Германией, а главным аргументом стала опасность шпионажа со стороны России. Впрочем, не исключено, что польское командование просто боится слишком быстро потерять истребители от контрудара России в случае конфликта. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Наши дети научились платить

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Мне казалось это несколько удивительным – покупать, когда можно взять бесплатно. Но сын отвечал просто – мне так больше нравится. Недавно болтали с коллегами-сценаристами, у которых дети помладше, подростки. И снова с некоторым удивлением и даже легким стыдом поняли, что наши дети другие. Подробности...
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Двенадцать советов для переболевших коронавирусом

Павел Данилин, политолог
Учитывая, что у меня было тяжелое течение, следует сказать, что все в целом не так плохо, как могло быть. Но и не так хорошо, как я бы хотел. Подробности...

Зеленскому надо стать как Путин

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Правда о Майдане не выгодна абсолютно никому, поскольку она потребует полной ревизии всей логики событий за последние шесть лет. Поэтому на разоблачения Жвании не будет никакой общественной реакции. Она просто опасна для украинского олигархата. Подробности...
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Китай повысил ставки в борьбе с США

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В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ

В День ВМФ на Неве и в акватории Кронштадта прошел главный военно-морской парад страны.<br> Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин.<br>На параде были продемонстрированы новые приобретения ВМФ. Среди них – большой десантный корабль «Петр Моргунов» (на фото), спущенный на воду всего два года назад представитель нового проекта 11711, предназначенный для высадки десанта, транспортировки боевой техники и оборудования
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Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
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В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частей
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Кому наиболее выгодна смена президента в Белоруссии?
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    Лукашенко вовлек в предвыборную кампанию защитников Донбасса

    КГБ Белоруссии изъял у задержанных россиян паспорта, презервативы и суданские фунты    29 июля 2020, 23:15
    Фото: Kotsnews/Instagram
    Текст: Иван Абакумов,
    Андрей Резчиков,
    Оксана Борисова

    В среду КГБ Белоруссии заявил о задержании 33 россиян. Все они якобы сотрудники ЧВК, прибывшие в Минск для дестабилизации обстановки. Половина из них принимала участие в боевых действиях в Донбассе на стороне непризнанных республик. После экстренного заседания белорусского Совбеза и вызова послов РФ и Украины в МИД стало понятно – есть риск их выдачи Киеву.

    В среду днем власти Белоруссии сообщили о задержании 33 россиян, якобы готовившихся дестабилизировать обстановку в республике. Задержанных, чьи личные данные уже вскоре были опубликованы в Сети, КГБ Белоруссии объявил боевиками из частной военной компании (ЧВК) Вагнер. В кадры оперативной съемки ареста попали личные вещи россиян: паспорта, телефоны, банковские карты, презервативы, а также деньги – доллары США и суданские фунты. Кроме этого была показана форма задержанных – впрочем, это обычный камуфляж.

    Как стало известно позже, 32 россиянина были схвачены в одном из санаториев в окрестностях Минска, и еще один – на юге республики, в городе Калинковичи Гомельской области.

    По словам белорусских силовиков, они получили информацию о прибытии «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Следственный комитет Белоруссии начал проверку задержанных. Если верить официальным данным, группа из 32 человек прибыла в Минск в ночь на 25 июля и заселилась в одну из столичных гостиниц. Россияне покинули отель в понедельник и перебрались в санаторий «Белорусочка» Минского района, где позднее и были взяты под стражу.

    «Белорусочка» расположена на берегу водохранилища Дрозды, в четырех километрах от Минска. Одна из отдыхающих рассказала изданию TUT.BY, что задержанным на вид до 40 лет, спортивного телосложения. «Вели себя тихо. Днем качались на площадке. Вчера дискотека была, и женщины очень ждали, что они придут потанцевать», – призналась отдыхающая. 

    В списке задержанных оказались бывшие бойцы батальона писателя Захара Прилепина, воевавшего в Донбассе. «Но то, что люди, воевавшие и воюющие в армии ДНР и ЛНР – воюют не только там, давно известно», – подтвердил сам Прилепин в своем Telegram-канале, добавив, что «выезжают они и в Сирию, и в иные теплые воюющие страны».

    Telegram-канал военкора Семена Пегова WarGonzo пишет со ссылкой на источники в спецслужбах о том, что Минск использовался вагнеровцами как перевалочный пункт для переброски в другие страны – преимущественно африканские. «Естественно белорусские спецслужбы были заранее в курсе и предупреждены, а по факту обеспечивали спокойный режим в период пандемии переброски наших бойцов на восточные фронты», – говорится в сообщении.

    При этом президент Лукашенко «конечно, был в курсе о том, для чего вагнеровцы находятся в Минске и куда улетают». «Теперь главный вопрос – зачем было сейчас втыкать нож в спину соседу?», – риторически спрашивает Пегов.

    Этой же версии придерживается эксперт Российского совета по международным делам, военный аналитик Кирилл Семенов. «Если брать в расчет необходимость поддерживать деятельность ЧВК Вагнера в Африке, доставлять подкрепление и, наоборот, возвращать оттуда людей, то допущение, что территория Белоруссии использовалась как своеобразный хаб, вполне возможно», – сказал Семенов газете ВЗГЛЯД.

    «Пока в России были закрыты границы в связи с коронавирусом, вполне возможно, что и ЧВК Вагнера вынужденно использовали такой вариант». «В предыдущие месяцы неоднократно возникали разногласия между Москвой и Минском. Не исключено, что Лукашенко решил использовать ЧВК Вагнера с целью подать некий сигнал. Может, не всей России, а отдельным представителям российской элиты. Сложно сказать, кому именно», – заключил Семенов. В том, что бойцов подставили, уверен и бывший премьер-министр ЛНР, политолог Марат Баширов.

    «Пушечное мясо, как пишут в романах. К выборам в Белоруссии они отношения не имеют и не намеревались иметь.

    Но, факт остается фактом – задержаны 33 россиянина, похожих на военных, и часть из которых имеют отношение к Донбассу», – пишет Баширов в своем Telegram-канале.

    Эксперт не исключает, что Киев сделает запрос об их выдаче «и Батька подвесит его до окончания своих выборов, а потом передаст россиян обратно в Россию». Кстати, бывший глава МИД Украины Павел Климкин уже призвал передать задержанных Киеву. Как пишет экс-министр в Twitter, их можно использовать для обмена на украинских пленных.

    Отметим, что в базе украинского сайта «Миротворец» некоторые из задержанных указаны как «внештатные сотрудники ГРУ РФ из ЧВК Вагнера», другие – в качестве силовиков ДНР. Как уточняет издание «Наша Нива», одним из задержанных оказался 42-летний Андрей Бакунович, который воевал в Донбассе, возглавляя там снайперскую группу. Именно он и был арестован отдельно от других – у себя дома, в Калинковичах Гомельской области. По словам его матери, сын «спокойно проводил время» с женой и детьми, а около пяти утра его задержали силовики. «Забрали и увезли в Минск», – рассказала женщина.

    Другой арестованный Геннадий Фетисов, как упоминает украинская пресса, родился и прожил всю жизнь в Донецке, то есть, вероятнее всего, Киев по-прежнему считает его своим гражданином.

    Как полагают аналитики, тема Вагнера использована Минском явно из расчета на сочувственную реакцию Запада. «Для Запада тема российских ЧВК – как красная тряпка. Лукашенко, вероятно, рассчитывает на то, что сработает условный рефлекс – кто против Вагнера, тот с нами», – пишет Telegram-канал «Россия в глобальной политике».

    Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш уверен, что произошедшее не может быть ничем кроме как провокацией, причем топорно организованной: «Все слишком напоминает анекдот о том, как Штирлиц шел по Берлину и ничто не выдавало в нем шпиона, кроме буденовки на голове и парашюта за спиной». Коктыш предполагает, что задержанные, хоть и могли иметь отношение к ЧВК, вероятнее всего были использованы «в темную».

    «Вопрос лишь в том, в чьих интересах? России это невыгодно: такие действия не укладываются в ее официальную доктрину. От нынешнего расклада сил в Белоруссии Россия в выигрыше. После того как прозападные силы в Белоруссии были фактически разгромлены, нарушать баланс Москве невыгодно», – сказал Коктыш газете ВЗГЛЯД.  

    «Арест может быть попыткой белорусских политтехнологов создать ситуацию, которая легитимизирует для властей применение жестких мер и даже введение режима чрезвычайного положения», – полагает Коктыш. В пользу этой версии может свидетельствовать тот факт, что популярный блогер Максим Шабуцкий с недавних пор начал призывать на своем Youtube-канале белорусов вступать в «штурмовые батальоны» националистического толка, напомнил эксперт.

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    «Лукашенко все свои избирательные кампании проводит в режиме войны. Каждой его кампании нужен образ врага. В этот раз образ врага оказался связан с Москвой», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД бывший лидер Объединенной гражданской партии, белорусский оппозиционер Анатолий Лебедько. Так он прокомментировал арест в Минске группы россиян, которых КГБ Белоруссии обвиняет в подготовке «дестабилизации» страны.

    «Образ врага каждый раз помогал президенту убедить часть избирателей, что без Лукашенко с этим врагом справиться нельзя. В роли этого врага побывали уже все – и предприниматели, и профсоюзы, и оппозиция, и Запад. В этот раз образ врага оказался связан с Москвой», – пояснил Лебедько.

    В последнее время Лукашенко появляется на публике в камуфляже, в образе лидера, который защищает суверенитет государства, посещает воинские части. То есть ему надо создать ощущение угрозы для этого суверенитета, отметил Лебедько.

    Как раз будучи в минувшие выходные в бригаде спецназа, он и заявил о том, что в Белоруссию прибыли «бандиты из иностранных ЧВК» для свержения власти, напомнил оппозиционер. «И ситуация с арестованными «вагнеровцами» органично вписывается» в эту стратегию», – подытожил он. Не исключено, что решение об аресте россиян в тот момент уже было принято.

    В среду вечером Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совбеза, по итогам которого велел обратиться к российским властям за разъяснениями. «Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения», – заявил президент, который назвал случившееся «чрезвычайным происшествием».

    А госсекретарь Совбеза республики Андрей Равков после совещания заявил, что будут вызваны послы не только России, но и Украины. «Уже сейчас, по имеющейся информации по результатам опросов этих людей, около 14 человек – это те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы в Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу», – пояснил Равков. Он также добавил, что «оперативное прикрытие» на российской границе будет усилено.

    Тем временем посольство России уже пообещало запросить у компетентных органов в Минске данные о задержании россиян.

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