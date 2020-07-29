Появилось видео задержания россиян в Белоруссии

Канал «Беларусь 1» поставил в эфир телесюжет о задержании якобы бойцов частной военной компании «Вагнера». В сюжете утверждается, что в общей сложности в республику проникли «более 200 боевиков».

«При себе они имели каждый по небольшой ручной клади, на всех – три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин», – говорится в репортаже на YouTube-канале «Беларусь 1».

Задержанные прибыли в Минск в ночь на 25 июля, они заселились в одну из гостиниц, выселение планировалось на 25-е число, утверждает телеканал.

При этом группа мужчин покинула гостиницу 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района.

«По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле «милитари». Спиртного не употребляли, держались обособленно, старались не привлекать к себе внимание», – пояснила диктор.

Мужчины, как утверждается в репортаже, внимательно изучили территорию и окружение санатория.

В сюжете также были продемонстрированы кадры оперативной съемки. На них запечатлено, как мужчины прошли по коридору с сумками. Также запечатлено задержание подозреваемых в номерах.

При этом в репортаже не называется, к какой именно частной военной компании относятся задержанные. Ранее белорусские СМИ со ссылкой на правоохранителей сообщили, что на территории республики задержали 33 граждан России. Они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике.

Согласно этим данным, в ночь на среду сотрудники группы «А» КГБ Белоруссии при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома задержали под Минском «32 бойцов частной военной компании «Вагнер». Еще одного задержали на юге страны.

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что диппредставительство запросило у компетентных органов республики данные о задержанных россиянах.