За попытку «дестабилизировать обстановку» в Белоруссии задержаны 33 гражданина России

На территории Белоруссии задержаны 33 гражданина России, которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике, сообщают белорусские СМИ со ссылкой на правоохранителей.

По данным агентства БелТА, в ночь на среду сотрудники группы «А» КГБ Белоруссии при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома задержали под Минском «32 боевика иностранной частной военной компании «Вагнер». Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны».

По словам белорусских правоохранителей, они получили информацию о прибытии на территорию Белоруссии «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».

«При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех – три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин. По прибытии в столицу в ночь с 24 на 25 июля группа заселилась в одну из гостиниц Минска и должна была выселиться 25 июля, однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района», – сообщает агентство со ссылкой на правоохранителей.

По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в военном стиле. «Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория», – сообщает агентство.

В июне белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела страны и предвыборную гонку якобы идет вмешательство извне. Глава государства заявил, что оппоненты белорусской власти требуют честных и порядочных выборов, однако сами, по словам Лукашенко, ведут себя нечестно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг обвинения со стороны белорусского лидера в том, что Россия якобы имеет отношение к вмешательству в выборы в республике.