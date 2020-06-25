Лукашенко собрался обсудить с Путиным «вмешательство в белорусские выборы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при встрече в ближайшее время обсудит с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию с «внешним вмешательством в белорусские выборы».

Белорусский президент заявил, что во внутренние дела страны и предвыборную гонку якобы идет вмешательство извне. Глава государства заявил, что оппоненты белорусской власти требуют честных и порядочных выборов, однако сами, по словам Лукашенко, ведут себя нечестно.

«Они что, нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут? Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с президентом (России Владимиром) Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела», – заявил Лукашенко, слова которого приводит БелТА.

Напомним, президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. При этом главный соперник Лукашенко на президентских выборах – экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико – оказался за решеткой. Его имущество арестовано. Сам Бабарико, которого в Белоруссии уже признали политзаключенным, заявлял, что сложившаяся ситуация носит заказной политический характер. Он возмущен незаконностью и безосновательностью своего задержания и нарушением права на юридическую помощь.

Всего белорусскими силовиками были задержаны около 20 человек, включая сына Бабарико. 22 июня Комитет государственной безопасности Белоруссии подтвердил, что Виктору и Эдуарду Бабарико предъявлены обвинения.

Член Европейского парламента от Германии Михаэль Галер пригрозил введением санкций со стороны ЕС против руководства Белоруссии, если глава республики Александр Лукашенко не освободит политических конкурентов и не обеспечит демократические выборы.

Евросоюз также призвал Минск немедленно освободить Виктора Бабарико и его сына Эдуарда.

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