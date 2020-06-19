Стала известна реакция Бабарико на задержание

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19 июня, пятница  |  Последнее обновление — 17:44  |  vz.ru
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В России задумались о налогах для богатых

Кризис провоцирует искать деньги у богатыхФото: Владимир Смирнов/ТАСС
Эксперты вернулись к идее увеличить налоги на доходы богачей. В тяжелый для экономики период самое время вспомнить о социальной справедливости и заставить богатых заплатить за бедных. На Западе это обычная практика. Однако Россия до сих пор так и не ввела прогрессивную ставку НДФЛ. И на это были вполне объективные причины.  Подробности...
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В чем главный смысл статьи Путина о войне

Героизм советских солдат не должен быть предан забвениюФото: РИА Новости
Владимир Путин написал программную статью, посвященную причинам начала Второй мировой войны. Но текст этот не о истории – он о современном мире. Мире, где совершаются ошибки, аналогичные тем, что совершали близорукие западные элиты в 20-е и 30-е годы. Мире, который может расплатиться за них точно так же, как расплатился в страшные 40-е – в случае, если забудет уроки истории, о которых говорит Владимир Путин. Подробности...
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«Приказано спасти». Как на Псковщине работает «медицинский десант»

Доктора Багаутдин Муслимов (слева) и Олег Черныш – врачи, приехавшие из Москвы помогать псковским коллегамФото: Юрий Васильев
Псковская область стала одним из регионов, куда по просьбе Владимира Путина на борьбу с коронавирусной инфекцией отправились врачи из Москвы. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД выяснил, почему «медицинский десант» из столицы понадобился на Псковщине – где в первом приближении успехи и проблемы противодействия COVID-19 аналогичны многим другим регионам России. Подробности...
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Трамп применил войска против «Северного потока – 2»

Трамп заявил о крупных долгах Германии перед НАТО Фото: Chris Kleponis/Pool/Sipa USA/Reuters
«Германия платит России миллиарды долларов за газ, но при этом должна НАТО кучу денег», – сказал президент США, объясняя решение сократить численность американских войск в ФРГ. По мнению экспертов, тем самым Дональд Трамп использует военный альянс против «Северного потока – 2» и в ущерб экономическим интересам Германии. Какой будет реакция Берлина и какими последствиями для НАТО грозит риторика Трампа? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Турция становится газовой сверхдержавой

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
На усиление Турции нужно чем-то отвечать, в противном случае хрупкий баланс сил будет разрушен, а за ним – наступит новая реальность, в которой России в регионе Средиземноморья будет отведена куда меньшая роль. Подробности...

Страшилки о маме-гее отстали от жизни

Сергей Худиев, публицист, богослов
Недавно по соцсетям прошумел ролик, агитирующий за поправки в Конституцию, изображающий усыновление ребенка однополой парой. Я тоже против таких роликов. Но совсем с другой стороны. Подробности...
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Олигархи сохранили психологию нищебродов

Герман Садулаев, писатель, публицист
По-настоящему богатый человек построил храм, мечеть или синагогу, содержит на свои деньги интернат для детей с трудностями развития и хоспис для тяжелобольных. У него яхта покороче, но на самом деле богач – он, а не тот, с длинной яхтой. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
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              Стала известна реакция Бабарико на задержание

                 19 июня 2020, 17:27
              Фото: Виктор Бабарико/YouTube
              Текст: Алексей Дегтярев

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              Претендент на пост главы Белоруссии Виктор Бабарико находится в статусе подозреваемого по уголовному делу, заявил адвокат Дмитрий Лаевский. Он сообщил, что его подзащитный возмущен незаконностью задержания.

              «Удалось увидеться сегодня с Виктором Дмитриевичем. Он находится в статусе подозреваемого, то есть обвинение ему не предъявлено, и он задержан», – сообщил РИА «Новости» защитник.

              Бабарико возмущен незаконностью своего задержания и «отсутствием оснований для задержания», а также тем, что было нарушено его право на юридическую помощь, поскольку он требовал предоставить ему адвоката с момента задержания, но это не было исполнено.

              «Он намерен принципиально отстаивать свою правоту в этом деле», – уточнил Лаевский.

              «Еще вчера задержание было обжаловано. Но поскольку в рамках нашей сегодняшней встречи со стороны клиента было подчеркнуто его принципиальное возмущение по поводу задержания, то мы также подали уже непосредственно в присутствии клиента жалобу на задержание, она должна быть передана в суд органом, ведущим уголовный процесс», – добавил адвокат.

              Он пояснил, что Бабарико и его сын Эдуард находятся в СИЗО Комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии, дело ведут следователи КГБ.

              Также Лаевский уточнил, что органу, ведущему процесс, уже известно об адвокатах, защищающих Эдуарда. «Документы, которые подтверждают их полномочия, уже в КГБ имеются», – сказал он.

              Напомним, 11 июня в Белоруссии после обысков в «Белгазпромбанке» было возбуждено уголовное дело об «уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере» и «легализации средств, полученных преступным путем в особо крупном размере».

              18 июня Комитет государственного контроля (КГК) республики сообщил о задержании Бабарико по подозрению в том, что он якобы являлся непосредственным организатором, руководившим противоправной деятельностью. Имущество Бабарико арестовано.

              Сам Бабарико заявлял, что ситуация, сложившаяся вокруг «Белгазпромбанка», носит заказной политический характер. Всего по делу арестованы около 20 человек, включая сына Бабарико.

              В пятницу генеральный прокурор Белоруссии возбудил уголовное дело по статье «Создание преступной организации либо участие в ней». Фигурантам дела грозит до 15 лет лишения свободы.

              Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Минск почти в открытую обвиняет Бабарико в лоббировании интересов России и обсуждает сотрудничество с западными дипломатами по «делу Белгазпромбанка».

               


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