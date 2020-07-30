По факту задержания россиян в Белоруссии возбудили дело о подготовке терактов

Уголовное дело о подготовке террористических актов возбуждено в Белоруссии в связи с задержанием граждан России, сообщил госсекретарь Совета безопасности республики Андрей Равков.

«Уголовное дело возбуждено по статье подготовки террористического акта», – сказал Равков, передает ТАСС.

При этом, по его словам, на территории Белоруссии якобы могут находиться до 200 «боевиков», ведется их поиск, передает РИА «Новости».

«Это как иголка в стоге сена», – сказал Равков, комментируя поиски «боевиков».

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Напомним, в среду в Белоруссии задержали 33 граждан России, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании «Вагнера». Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике. Задержанные начали давать показания.

Одного из задержанных СМИ определили как воевавшего в Донбассе снайпера, а российский писатель Захар Прилепин заявил, что среди задержанных есть несколько человек, которые воевали вместе с ним на юго-востоке Украины. После экстренного заседания белорусского Совбеза и вызова послов России и Украины в МИД стало понятно, что есть риск их выдачи Киеву.