Минск привлекает Украину в связи с задержанием в Белоруссии воевавших в Донбассе россиян

Белорусский МИД намерен пригласить послов России и Украины после задержания 32 россиян в Минске, заявил госсекретарь Совбеза республики Андрей Равков.

Равков после совещания Совбеза республики во главе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что глава государства поручил МИД отправить приглашения послам России и Украины в связи с задержанием россиян, передает БелТА.

«Уже сейчас, по имеющейся информации по результатам опросов этих людей, около 14 человек – это те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы в Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу», – пояснил Равков.

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в свою очередь предложил белорусской стороне выдать «российских боевиков» Украине.

«Я бы срочно проверил, не воевали они в Донбассе, и если да, то требовал бы их немедленной выдачи Украине. Для суда и возможного дальнейшего обмена на наших политзаключенных», – написал он в Twitter.

В среду СМИ Белоруссии со ссылкой на правоохранителей сообщили, что на территории республики задержали 33 граждан России, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании «Вагнера». Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике.

Одного из задержанных СМИ определили как воевавшего в Донбассе снайпера, а российский писатель Захар Прилепин заявил, что среди задержанных в Минске россиян есть несколько человек, которые воевали вместе с ним на юго-востоке Украины.

Лукашенко поручил членам Совбеза обратиться в российские структуры за разъяснениями по ситуации с задержанными в стране россиянами.