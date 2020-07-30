Москва объяснила нахождение задержанных россиян в белорусском санатории

Россияне, которых задержали в Белоруссии, прибыли в санаторий «Белорусочка» под Минском из-за опоздания на рейс в третью страну, заявил посол России в стране Дмитрий Мезенцев.

«Трактовка рядом средств массовой информации факта задержания российских граждан на территории Беларуси как попытки вмешательства во внутренние дела Республики - не имеет под собой никаких оснований, но только помогает недругам Союзного государства вносить разлад в братские отношения наших стран. Российские граждане не причастны к событиям, связанным с общественно-политической ситуацией в Белоруссии», – говорится в комментарии Мезенцева, опубликованном на сайте посольства.

Посол уточнил, что россияне остановились в санатории «Белорусочка», поскольку опоздали на рейс из Национального аэропорта Минска, направляясь транзитом в третью страну.

«Они намеревались вылететь из Минска 25 июля и не полагали находиться в республике сколь бы то ни было продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Белоруссии», – пояснил Мезенцев.

Основанием для приезда россиян в республику стал заключенный с одной из коммерческих фирм контракт. Фирма зарегистрирована в Белоруссии, каждый из приехавших россиян имел с этим предприятием заключенный трудовой договор.

«По информации, которую еще предстоит уточнить, россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия, которое – в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту – призвано обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом – отнюдь не в Белоруссии», – указал посол.

Мезенцев также отметил, что «ношение камуфляжной формы, как и нежелание поддержать хлебосольные славянские традиции, «неготовность» поднять «добрую чарку» за друзей – в период пребывания в любом санатории Белоруссии – не видятся основанием для столь пристального внимания СМИ, как и основой для действий правоохранительных органов без убедительных и веских на то оснований».

В среду в Белоруссии задержали 33 россиян, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании Вагнера. Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике. Задержанные начали давать показания, возбуждено дело о подготовке терактов.

Кроме того, Минск заявил о подготовке в России «еще двух группировок», чтобы «делать революцию» в Белоруссии.

Одного из задержанных СМИ определили как воевавшего в Донбассе снайпера, а российский писатель Захар Прилепин заявил, что среди задержанных есть несколько человек, которые воевали вместе с ним на юго-востоке Украины. После экстренного заседания белорусского Совбеза и вызова послов России и Украины в МИД стало понятно, что есть риск их выдачи Киеву.