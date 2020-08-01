Лукашенко назвал задержанных россиян солдатами и призвал обращаться с ними аккуратно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с задержанными под Минском россиянами необходимо обращаться «аккуратно».

«Они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жесткие меры. Это солдаты. Им приказали – они пошли. Разбираться надо с теми, кто приказывал, кто их сюда посылал», – заявил Лукашенко в ходе встречи с председателем КГБ Валерием Вакульчиком и председателем следственного комитета республики Иваном Носкевичем, передает БелТА.

Белорусский лидер добавил, что Минск открыт для взаимодействия по сложившейся ситуации.

«На вранье мы политику не построим. Перекрикивая друг друга в СМИ, вопрос не решим. Поэтому, если у кого-то есть желание из россиян получить дополнительную информацию, мы всегда открыты. Мы ничего не скрываем, но нам нужна правда», – подчеркнул он.

В Белоруссии заздержали 33 россиян, большинство которых якобы являются бойцами частной военной компании Вагнера. Сообщалось, что многие из них принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР.

Украина намерена затребовать у Минска выдачи «боевиков», которых в Киеве считают украинскими гражданами.

В четверг посол России в Минске Дмитрий Мезенцев сообщал, что основанием для приезда россиян в Белоруссию стал договор с фирмой, зарегистрированной в республике. У каждого из них есть соответствующий трудовой договор. Он отмечал, что россияне собирались вылететь из Минска в Стамбул, чтобы «обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов».

Следственный комитет Белоруссии назвал билеты в Стамбул попыткой подготовить себе алиби.

Москва настаивает на освобождении россиян.